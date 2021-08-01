健康醫療網》嬌妻拒愛愛遭夫疑有小王 醫揭元兇是雄性激素！

當女性體內的雄性激素過低時會產生性慾低下、疲倦或體力下降，且容易提高骨質疏鬆的發生機率，長期會影響卵巢功能，影響受孕機會。

嬌妻拒愛愛遭夫疑有小王，醫揭元兇是雄性激素！（圖片來源:https://www.freepik.com/）

32歲的琪琪（化名）與老公結婚兩年，最近對性事總是性趣缺缺，而且做完都會不舒服，只好用各種理由婉拒跟老公同房。老公發現琪琪經常抱怨身體疲憊且提不起勁，但皮膚卻變得更滑嫩，氣色也變好，因而懷疑是不是外面有小王，才沒『性』致與他同房。琪琪心中滿是委屈，解釋後老公也聽不進去，只好天天以淚洗面。由於身心俱疲，在家人陪伴就醫檢查，竟發現身體疲累元兇竟是體內雄性激素低下導致性慾低落，而皮膚光滑居然也是這個原因，在醫師建議下接受荷爾蒙補充及O-shot注射治療，大幅改善琪琪性慾低落問題，經醫師說明後，夫妻也和好如初，重拾正常的性生活，最終更順利懷上寶寶。

女性也有男性荷爾蒙 雄性素低下易導致性冷感

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台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，女性的性慾是由男性荷爾蒙為主導，而男性荷爾蒙即是所謂的或「雄性激素」或「男性睪固酮」，雄性激素並非男性才有，也存在女性體內，只是男性是女性的十倍。女性體內的雄性激素主要是由卵巢及腎上腺製造，與雌激素相互作用，可以維持正常性慾、穩定情緒以及保持記憶力。而當女性體內的雄性激素過低時會產生性慾低下、疲倦或體力下降，且容易提高骨質疏鬆的發生機率，長期會影響卵巢功能，影響受孕機會。

李世明醫師更補充，多囊性卵巢症候群及先天性腎上腺增生症...等患者都容易導致雄性激素過高，造成經期混亂而影響女性懷孕，並可能出現如性慾強烈、臉上長鬍子、身體變魁梧及聲音低沉等男性性徵。臨床發現不管女性的雄性激素過高或過低，都可能影響生育能力及健康，女性朋友千萬不能輕忽！

O點注射療法 有效改善性慾低落問題

李世明醫師說明，診斷上可透過抽血檢驗體內雄性激素的含量，並透過功能醫學檢測得知患者需要補充的量。目前針對女性雄性激素過低引起的性慾低下問題，除了建議補充山藥提煉的DHEA保健食品，在治療上也可以選擇口服膠囊、外用凝膠及針劑。隨著醫療科技進步，現在還有「O點注射（O-shot）」治療，在女性陰道壁上方的高潮Ｏ點注射自體血小板生長因子（PRP），讓神經活化再造，提高女性敏感度與性慾，定期持續注射3~4次，可維持一年以上的效果，對於性慾低落或性敏感度不佳的女性患者來說是不錯的選擇！

李世明醫師提醒，夫妻長期無法進行魚水之歡，除了會影響生育問題外，也會破壞夫妻感情，甚至造成婚姻破滅。女性若出現性慾低落及行房困難的症狀，就應及早就醫檢查並積極治療，才能擁有性福的人生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭報導：【李世明醫師】嬌妻拒愛愛遭夫疑有小王 醫揭元兇是雄性激素！

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