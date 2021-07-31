自由開講》國際疫情延燒 凸顯國產疫苗研發與接種仍然刻不容緩

吳建忠

台灣嚴重的不是疫情，而是利用疫苗打政治口水戰。疫苗覆蓋率被視為防堵本土疫情擴散的重要解方之一，如今我國外購到貨及國際友邦捐贈疫苗數量仍然有限，仍有非常多國人還在預約排隊等候施打。

全球性的傳染病，疫苗就是戰略物資自主，國產疫苗開放意願登記成為選項，也開始獲得民眾登記的支持，一起守護台灣疫情防線，仰賴外國根本沒保障。國產疫苗戰略地位的體現，台灣在疫苗上進退失據的狀況將不再發生。 短短幾天許多人預約了國產疫苗，以高端8月提供100萬計，仍可能會出現供不應求的狀況，這就是人民對政府的信任，時間會驗證這些懷疑的論述。

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台灣政治厚黑鮮明，疫情發展後，各國疫苗的研發一直在進行修正，從求快到求好一直在調整，國內卻有人始終喜歡大發議論，用非醫藥觀點去窮追猛打，許多討論不是無知而且邪惡，只讓人覺得是仇恨過頭忘了理智。 諷刺的是，不操之在己的戰略物資，還鬥自己人產能根本自尋死路，美國跟英國就直接證明疫苗自給自足的重要性，「發展型國家」必須要有前瞻性，傾國家之力扶植下一個階段的產業。

直言之，自主開發疫苗是一個艱難但有遠見的決定，病毒也在跟時間賽跑，避免台灣發展自己的國產疫苗，早就是中共既定戰略。一款有效的國產疫苗可以降低台灣對國際疫苗的依賴，甚至可能強化台灣與經濟弱勢友邦間的關係，這些都是中共所不樂見的。

對敦厚的台灣人來說，就算國產疫苗再爛，大不了自己不要打就好。如果質疑者不是為了打擊政府，需要對國產疫苗敵意成這樣嗎？蔡英文總統主動獻上手臂，專家評估後都敢讓總統打，總統自己也想打也敢打，這就是信心。

全球性的傳染病，疫苗就是戰略物資自主。（REUTERS）

當初武漢肺炎剛爆發，我國第一時間禁行武漢，限制口罩出口，現在看來理所當然的決策，當時有許多人看這禁令都覺得無法接受，這是當時非常超前的決策。國際疫情仍在延燒，台灣的防疫總是走在世界前頭，政府對國產疫苗做出嚴格的管控，詳盡的說明來為國人健康把關。

諷刺的是，一堆反國產要打國外進口疫苗，先不論同一批人不久之前還在講AZ會血栓好可怕。這群人一直在吵疫苗不夠，有數十萬人不跟這些人搶，選擇去打國產，把進口的額度讓出來，現在風向依舊是質疑國產保護力，國產疫苗的預約人數越多，這群人的焦慮感越來越嚴重。

退一萬步想，反綠黑國產再正常不過，隨著施打國產疫苗人數增加，下一輪的劇本攻擊應該就是國產疫苗的副作用，政府要準備接招了。過去的疫苗從生產到測試，沒有像這次武漢疫情來的這麼急，許多人認為在政府安全把關下，先讓國人有選擇國產疫苗的權力，怎樣都比在那質疑半天，然後感染重症來得好。

深入分析，社會對於疫苗的期待是防止感染，但實際上現行疫苗主要是防止重症，防止感染是次要的功能，這中間的落差應該是社會恐慌與對政府期待存在的矛盾。希望用疫苗防病毒感染，目前看來是不切實際的，也不可行的。 國產疫苗有科學證據，不願意相信的還是不相信。專家專業醫生的意見，不參考、不接受。還拼命散播讓人懷疑的論點，讓民眾心生望怯，這群人就是充分利用多數人不懂醫藥，輔以政治信仰進行無止盡的「國際標準」質疑。

關鍵在於，「國際標準」是什麼？一個標準合理與否，跟國際承認無關，也就是台灣的緊急使用授權，是台灣政府要承擔的風險。蔡總統都說了，疫苗是科學。緊急使用授權的風險和好處必須衡量，不然也不會有為了先抑制疫情，而做緊急授權這種作法了。眾所周知，拿一般上市與緊急授權做比較就是一種滑坡謬誤，政府必須花時間解釋，也凸顯尊重民主社會的多元價值。

（台北海洋科技大學通識中心副教授）

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