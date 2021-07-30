自由開講》從奧運及抗疫成績看到台灣人的氣魄及島嶼自信

樹新板

這幾天我國一群高顔值的年輕奧運選手們，拿下了歷年來最多獎牌，為台灣三級警戒的疫情注入了滿滿的正能量。作爲平常沒有特別關注體育賽事的民眾，也許並不熟識這群健兒，但他們一連串的好成績，絕非僥幸，那是他們背後十幾年流血流汗的練習成果。

舉重女神郭婞淳在挑戰自己的世界記錄失敗後，跌坐地上嫣然一笑，還對趕來扶起的裁判比了一個大拇指，那一刻，數十年來捆在台灣選手身上，一定要爲國得獎牌的沉重枷鎖，已經不再。其實在跌坐之前，她的成績已經破了奧運記錄，金牌地位已經確定，而女神只是想要進一步挑戰自己，很明顯的，金牌不再是她的唯一追求，她是在享受比賽過程。

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舉重女神郭婞淳（中）在挑戰自己的世界記錄失敗后，跌坐地上嫣然一笑，還對趕來扶起的裁判比了一個大拇指，那一刻，數十年來捆在台灣選手身上，一定要爲國得獎牌的沉重枷鎖，已經不再。（路透社）

風光的背後，她其實在2014年仁川亞運前，意外受傷，右大腿肌肉80%撕裂傷，負傷上陣，拿到第4名，2016里約奧運，臨場表現失常，僅獲得銅牌，而後她沒有自怨自艾，而是保持鬥志，咬牙苦練，終於在2018年雅加達亞運及2020東京奧運榮耀奪金。

兩位黑馬選手，跆拳道的羅嘉翎，舉重的陳玟卉，其實自己並沒有預期會得銅牌，只是盡力發揮。射箭的男天團鄧宇成、湯智鈞、魏均珩只是想自我突破，剋服過去的障礙，沒有想到竟然一路殺到拿銀牌。而柔道男神楊勇緯，很早就知道自己的實力，已是世界金牌水準。在他們身上，看到了這座島嶼新生代的自信。而莊智淵，盧彥勳兩位年近四十，歷經五届的奧運，則在是他們退休前，拼盡最後一滴力氣，再一次代表國家出賽。他們表現的是，台灣人的氣魄-永不放棄。

台灣網球選手盧彥勳。（體育署提供）

去年開始，因爲疫情控制得宜，台灣被世界看到，而今年奧運的好成績，讓台灣的能見度再次提升，全球觀眾終於發現，原來CHINESE TAIPEI這個神秘組織就是台灣，是半導體大國，是觀光大國，是世界第25大經濟體。其實台灣的公衛體系從日據時代，美援時期就默默的建構，經過數十年的各位公衛專家的不斷精進，才有今天獨步全球的防疫成績。去年美國約翰霍普金斯大學曾預測台灣新冠肺炎疫情可能會是全球第2慘，然而全民配合指揮中心的政策，阻斷病毒傳播鏈，狠狠的粉碎了這個看衰。

自五月以來，疫情突然出現破口，這段期間不斷有人唱衰、攻擊指揮中心各項決策，我們防疫「拆彈專家」王必勝及指揮官阿中，自嘲躺在地上被人家踹了1個半月。盡管如此，他們也是咬牙繼續逆風而行，堅守崗位，關關難過關關過。這多麽像2008年北京奧運，跆拳道選手蘇麗文帶著受傷的左腳與克羅埃西亞選手不斷纏鬥，她一次次地跌倒，卻又一次次地站起來。在那一場比賽中，蘇麗文的韌帶早已嚴重受傷，就連站著都有困難；雖然最終輸了比賽，卻贏得全世界觀眾的尊敬和掌聲。不管是奧運還是抗疫經歷，台灣從來不被看好，一直被孤立，但我們安靜的做好自己，這就是台灣人的氣魄。

衛福部長陳時中。（資料照）

奧運閉幕後，可以預見，政府的體育改革政策必定會引起一番討論，而在野政治人物，對於政府的防疫各項決策，必定也是會繼續攻防。民主自由的國家會有不同意見也是正常，只是希望大家用建設性的建議替代謾駡，用事實證據替代臆測，一昧尖銳言語挑釁及無端指控，在資訊發達時代，真相很快會被發掘，所以請理性問政。而自信的島民心中自有一把尺，自會跟隨符合台灣人氣魄的政策。不符合民意潮流，最終只會被大浪淘沙，變成一朵朵消失的浪花。

（企業管理顧問）

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