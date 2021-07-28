自由開講》政府怎麼了！這規定是逼車主買轉接頭還是換新車？

台連故事部

在台灣，以電動車市場目前最大眾的是特斯拉（目前有聽說BMW、Nissan、Luxgen，油電混合的有Volvo和Toyota），當然也就是使用TPC（Tesla特規），但就在7月初，標檢局把TPC排除於電動車充電標準之外，把在台灣根本沒看過的CCS2納入標準......（除了在目前已經改造好的Tesla超充有看過外）

是的，雖然短期內不會對舊車主有任何影響，但長期呢？是不是該考慮買轉接頭？是的！因為緩衝期過後，TPC的充電樁都不能再蓋了！

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特斯拉電動車充電樁。（路透社）

逼舊車主換新的電動車？！有轉接頭就好了啊！但一轉到CCS2，對那些想轉手的人來說，TPC規格的車價勢必都會往下掉！請問這要賣給誰呢？

雖然本人還不算是車主（目前還是家父的車，但未來將會換到本人所擁有！），但照這樣規定的情況下，老實說，誰受的了！就算不賣車，現在去超充充電都要排隊，未來一強迫都要用CCS2，這些TPC規格的舊車都不用充電了！政府是逼大家回去買油車嗎？

在此呼籲，我們的政府，必須把TPC納入標準，不然請你們把這些舊車主的車原價買回，這樣我們都可以得利！

（工程師/電動預備車主）

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