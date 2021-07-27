自由開講》要讓幼教老師上戰場，請教育部給足子彈與裝備才能真正防疫！

楊逸飛

今日是為全國公私立幼兒園將開放校園提供第一波的有條件復課收托服務，但教育部卻於上週五才公布復課指引，該指引雖基於防疫標準，但實際執行卻問題重重。讓教育現場灰心的是，指引內的防疫物資與篩檢系統，幾乎都要現場自行買單。

疫情警戒由三級降級為二級，幼兒院即日起恢復收托，小朋友背起書包、拖著枕頭睡袋回到幼兒園上課。（資料照）

過去防疫指揮中心強調，防疫期間應該要「步調一致、作法一致、說法一致」，但教育部卻於該管理指引當中明白指出「地方政府得視轄內疫情狀況，自訂高於本指引之相關作為」。導致有些縣市不論教保人員有沒有打疫苗，通通要求進行快篩，有的甚至要求三天就需要提供一次快篩證明。

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為了確保幼兒健康安全，我們每3天就被弄一次鼻子就算了，但我們不禁想問：快篩試劑的350元是我們自付嗎？有的縣市政府還加碼要求要做PCR，一次的費用是3500元？這些經費難道也需要現場教保人員自費嗎？

另外，防疫指引裡面的規範零零總總，清潔消毒標準頻率之高，換算下來平均每一個小時都要做接近全教室的消毒。我們認為這樣的高標準是非常好的，但重點是，一線的幼教老師在這樣的指引下，隨時都在調製漂白水與待命消毒，到園的幼兒要給誰照顧呢？如果政府沒有補助足夠的清消人力，幼兒園老師該如何維持教保現場與幼兒安全？

再次，每日要量次體溫2次以上，用餐要用隔板、必要時穿戴防護面罩、防護衣、護目鏡等、手套…等，但天真的官員們，是否覺得這些物資會自己從幼兒園內長出來呢？沒有這些防疫物資與設備，幼兒園老師等同「素體」上戰場與病毒對抗，成人或許還稍有免疫力，但是幼兒呢？

三級警戒期間，每個家庭都面臨工作與和育兒而極大的壓力，幼兒園對於防疫，向來也視同作戰，但是懇請教育部給足一線的幼教人員防疫子彈，我們才能在幼教現場真正守護好我們的幼兒，避免淪為防疫破口！

（全教總幼教委員會主委）

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