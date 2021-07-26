韋恩的食農生活》套路唬人影片，別輕易相信了！

這類型的套路影片，很明顯就是為了銷售「排毒產品」及販賣「恐懼」，影片裡剪接的片段也常常出現明顯造假，所以不可掉以輕心，輕信誤傳這些假訊息！

韋恩的食農生活

今天不約而同有幾位朋友傳這影片給我看，說是現在Line群組裡面傳翻了，叫韋恩驗證一下真假。拜託，這影片一看就是假的、假的、假的！！！大家別輕易相信。但是這類謠言，潛藏造成全民更大健康的問題。

影片的內容大約是口述看到有人將已經放到萎蔫的蔬菜，泡到加有不明化學藥劑的水桶裡，過一會兒，這蔬菜就很神奇的恢復水潤飽滿，然後旁白就結論，現代人無法擺脫化學藥劑的威脅，很多健康問題來自於防腐劑、農藥等化學物質，所以重點來了，旁白建議大家排毒一下...

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（影片截圖）

（影片截圖）

所以這套路很明顯了，這影片就是為了銷售排毒產品、銷售恐懼，當然蔬菜泡了化學藥劑這片段，我看也是造假居多，因為影片裡剪接的片段太明顯，那幾把青菜還有許多出鏡的鏡頭，所以根本不可相信。

其實合法使用食品添加物（包含防腐劑）是安全的，而農藥殘留的問題明明很小（台灣抽驗農藥殘留合格率一向在9成以上），但是偏偏就是有某些人愛放大這些問題，其目的不外乎賣些排毒商品或療程，要不然就是為了標榜自己的產品有機、無毒。這樣的影響大家不要以為不大，最近剛好國外也有發表在期刊上的研究發現，這類強調蔬果有農藥殘留的謠言，會造成人民無意義的惶恐，固然有錢人可能會轉向買有機蔬果，但是對窮人來說，會使他們乾脆減少蔬果的購買與食用，造成更大的健康問題。

所以說這種影片只是小奸小惡嗎？其實對於經濟能力較差的人反會造成很大的健康問題，所以不可掉以輕心，而我們能做的就是不要輕信，不要傳播。

原始影片：

本文經授權轉載自：韋恩的食農生活套路唬人影片，別輕易相信了！

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