自由開講》與歐吉桑談國產疫苗

王英明

很久沒吃漢堡，中午嘴饞想出門去買外帶。途遇久違的柑仔店老闆。他問我要去哪裡，我回說：「我要去圖利麥當勞。」他聽了哈哈大笑，抓著我問了一些最近很夯的「國產疫苗」疑惑。我整理一下較易聽懂的回答內容如下：

1）聽說國民黨控告衛福部阿中等人、圖利一個叫「高端」的新冠疫苗公司？

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圖利是貪污治罪條例很重的罪。國民黨認為政府「突然」核准一個民間公司疫苗的EUA（就是緊急狀況下政府擔保、暫時核准的藥證）。但有沒有保護力都還看不出來，這一定有圖利廠商、甚至有炒股的罪嫌。 其實有沒有炒股，只要去查股票所有人名字就知道，沒有證據應該是不能亂猜。

2019年上半年，新冠疫情開始擴散，美國總統川普就已灑下百億美金，要十多家民間藥廠趕快研發疫苗，有沒有效都不管，就是鼓勵各藥廠趕快花錢研究。最後只有三家得到EUA。對還沒得EUA的藥廠，如諾瓦瓦克斯或賽諾菲，美國政府還是繼續撥給經費，甚至第一期都還沒有做，錢都已經到位。但從頭到尾美國的在野黨、媒體都沒有指責或控告政府圖利廠商，事後證明好在多虧有這些疫苗，救活很多人。照國民黨的理論，川普或後來的拜登，至少要入獄一百年。

公務員的作為，本來就是應該圖利人民跟國家。台灣的行政單位，爛的很多，但努力做事的也有，有才能的人，往往不太敢拼命，因隨時有可能會被控告圖利廠商。過去南科減振、宇昌、翁啟惠浩鼎案，都是如此。台灣生物科技也因此耽誤了10年。高鐵剛興建，被國民黨罵慘、說是爛鐵，現在高鐵已成為台灣人生活的一部份。如果當時圖利罪成立，主事者被抓去關，現在也還沒有高鐵了。當年若不是李國鼎力排眾議，堅持推動超大型積體電路設計，就不會有今天的台積電。你可以說李國鼎當時是圖利張忠謀？

有些人不花吹灰之力，對別人隨便潑一盆髒水，提告說圖利他人，結果讓努力做事情的人，必須花很大的力氣去解釋，反而耽誤正常的工作進度、心灰意懶。最近各界在討論「疫苗卡」，以方便民眾在世界各國旅行經商或出入場所，連這個也有人在投書裡說，做疫苗卡是圖利廠商。這很像佛印所說，心中有糞土，看別人都是糞土。

人類社會就是靠互相圖利這樣方式運轉。在我們日常生活中，隨時都在圖利他人。例如去全聯買東西，是圖利全聯。去看電影是圖利電影院，不然他怎麼繼續經營？政府也該要跟川普一樣，圖利疫苗公司才對，才能確保國家企業的茁壯，才有足夠經費繼續研發，製造供應更好的疫苗。圖利別人是正常商業社會的行為，而別人也是在圖利你，除非有證據是違反法律，否則不該隨便含血噴人。

國產疫苗上市，其實只是提供國人多一項選擇。對國產疫苗沒有信心的人，大可選擇打進口疫苗。但是不要阻擋想打國產疫苗的人的機會。（AFP）

2）照這樣講，國民黨很反對疫苗國造？

哪有這回事，您太冤枉國民黨了。去年2月立法院院會表決，時任國民黨團書記長蔣萬安曾說：「我認為特別條例裡，針對疫苗及對抗病毒藥物，應該給研發團隊正向的鼓勵及激勵」，總召林為洲也說「對於研發疫苗的投入，真的需要相對的鼓勵措施。」 去年7月起國民黨立院為恐購買進口疫苗不易，又再建議政府，應該努力扶持國產疫苗生產，並且屢次增加預算，更要求實驗標準應降低（例如第二期實驗從3千人降為1千人就可以），以便國產疫苗能夠加快上市。9月追加預算詢答時，國民黨還嫌進度太慢：「國內疫苗研發疫苗進度要加把勁，資料顯示最樂觀竟要拖到2021的4到6月，希望能盡快」。當時朝野一致通過疫苗相關編列預算，2020年第二次追加預算，其中疫苗臨床試驗編5700萬元協助，第三次追加預算時，疫苗研發及採購編了133.5億元，第四次追加預算則編列了224.5億元。（以上資料來自聯合及蘋果新聞網站）

執政黨對朝野協商的結果，一年來竟「信以為真」，所以積極邀請專家，協助疫苗公司做各種先期實驗，大家努力研發，在今年七月還有人指政府在壓力下，故意刁難、拖延進度，說還要補件。如今這個國人千盼萬盼的新生寶寶，終於誕生了，大家都感到欣喜光榮之際。國民黨主席江啟臣卻說，這是揠苗助長、要提告衛福部。 事情為什麼變這樣，老實講再過一百年，我也想不出來。

3）聽說是高端疫苗的實驗，沒有做到三期，不符合世界標準？

這是外行話。哪來的世界標準？不要以為國外的疫苗就多麼「符合世界標準」。目前全世界最著名的幾個新冠疫苗，都是沒做完整的三期實驗、頂多是有期中報告，就申請EUA，開始大量上市使用 ，一方面繼續監督。近月有部分疫苗已經三期結束收單，但其實真正的安全性、保護力，還要再觀察好幾年。沒有一家疫苗敢說自己是百分之百的，大家都仍是且戰且練兵。截至目前為止，世界上還沒有一個疫苗是得到正式的藥證核准。

而且過去我們採用的其他種疫苗，事實上很多也沒有做完三期實驗，就開始注射，例如肺炎鏈球菌疫苗的不同血清價，每次有變更，都是利用效價的比較而已，又如人類乳突病毒疫苗也是如此。每年施打的流感疫苗，如果做出來都要三期實驗，疫情早就過了。中研院研究員何美鄉指出，透過分析現有疫苗接種者體內的「中和抗體量」，回推疫苗的「保護力」，早已在流感疫苗研發上行之有年。即使沒有三期實驗，透過比對國際大廠的疫苗數據，仍能檢視疫苗保護力。這就是一種橋接的觀念。最近橋接也發展出幾種改良型 。

昨天的外電報導指出，歐美政府、科學家正努力建立一套衡量新冠病毒疫苗效力的「基準值」，讓疫苗開發藥廠能以更小規模、更快速的方式進行臨床試驗；另外，歐盟與英國主管機關也正與業者合作，針對類似台灣國產高端疫苗採用的「免疫橋接」研究建立一套標準，以利加速疫苗開發時程，能更快上市，因應全球疫苗短缺。也就是說免疫橋接，已經越來越成為世界的主流。因為第三期試驗，在疫苗緩和國家根本沒有辦法做。而在疫情慘重國家，又似乎有違反人道之嫌。

可見台灣國產疫苗並不是沒有符合世界水準，而且還可能是目前世界的先驅。且高端資料也指出，他們的二期比一般疫苗的二期做得更多，據稱目前也開始在烏拉圭做三期，希望得到更多的公信力。

要注意的是，兩種疫苗的效價比較，必須在同一個條件，同一個實驗室做出來。所以有些外行人常列舉數據，來「譏笑」某疫苗數值低不夠看，這是錯誤的比較。但無論如何，血清效價與保護力，可以成為平行關係，已經是專家公認的事實，很少會有例外。

4）高端疫苗的EUA審查過程是黑箱作業？

疫苗是藥物的一種。國內過去數十年來，藥政處或食藥署，審核藥物的核准，「從來」沒有公開或錄影、公布，這次卻被有些立委特別要求要錄影，這也很奇怪。根據資料，當天有21位委員，主席外，贊成通過為18人，1人要求補件，1人反對。文明社會的「常識」，是我們必須選擇要信任專家（名記者矢阪明夫言），否則會天下大亂。 而且根據6/18立法院朝野協商，決議在通過EUA兩週內，就要公開會議記錄。但現在才過三天，質疑黑箱作業的人，到底在急什麼？

而這次會議記錄的公開，朝野同意將用隱名方式。當時應該也是這條件，才讓專家願暢所欲言，不受干擾。在台灣如此特殊的藍綠對抗與認知作戰下的環境，如果不這樣做，將會使很多專家（他們是國家的寶貴資產）飽受攻擊或網路霸凌，將來這種審議會議，就找不到有人願意參加了，沒有人會為只有2500元的出席費，讓自己受辱罵。

5）聽說高端還沒有通過EUA，就已經生產幾十萬隻疫苗，這不是有偷跑之嫌？

如果要等通過EUA，才開始買原料開始製造。那麼疫苗上市還會再拖上三四個月，世界上沒有一家疫苗公司是這樣做的。何況疫苗做好，還要檢視儲存效果，看可以放置多久不會變質。先做好疫苗，如果EUA沒過，就是銷毀而已。這是世界上所有藥廠的通例。

6）某市長說，為什麼這麼急著核准EUA推出國產疫苗？我們的疫情有如此緊急嗎？

台灣疫情不緊急嗎？那為什麼每天都有大賣場需要關店消毒？為什麼大家要戴口罩、勤洗手，到公共場所都戰戰兢兢，連完全解封都遙遙無期？隱藏的無症狀感染者看來是還有很多。

自己國家能夠生產有足夠的疫苗，不怕從國外買不到，疫苗接種能普及，降低了疫情，才能開放旅遊、經商，也能放鬆邊境管制，開始與世界接軌，經濟才能夠復甦。疫苗絕對是決定國家前途的戰略物資。若是等到疫情大爆發（也就是某市長說的緊急情況），再來籌備國產疫苗的生產，到時已是緩不濟急。

國產疫苗上市，其實只是提供國人多一項選擇。對國產疫苗沒有信心的人，大可選擇打進口疫苗。但是不要阻擋想打國產疫苗的人的機會。好比你喜歡吃西瓜，你就儘管吃西瓜。但是你不須要說鳳梨的壞話，因為有的人就是喜歡吃鳳梨。

從內行觀點，與美國國家衛生院合作的國產疫苗，由於是次蛋白製品，並沒有直接進入人體細胞內，所以副作用反應會很少，比較沒有發燒、腫痛的問題，也可能較沒有心肌炎或血栓的顧慮。若是抗體持續夠好，保護力也佳，將來可能會出口或捐贈到很多國家，造成另外一個Taiwan can help 風潮。

（作者為家醫學會創會理事）

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