自由開講》論楊志良與陳建仁

康明哲

前衛生署長楊志良最近自爆參加了聯亞的雙盲疫苗實驗後，還沒等到正式解盲，看到有AZ進來而且他符合接種資格了，就偷偷摸摸落跑，先去打了AZ疫苗。後來聯亞解盲，才知道他原來是屬於「實驗組」，也就是接受真疫苗的，那他就是國內最早私自混打疫苗的了，只可惜可能混打錯了，幸好沒出事。

前副總統陳建仁也參加了國產高端疫苗的實驗，但解盲後發現他是屬於「控制組」的，也就是他被打了假疫苗，是沒有防護力的。但他說仍會繼續參加實驗，也就是接種兩劑高端疫苗。

請繼續往下閱讀...

前副總統陳建仁也參加了國產高端疫苗的實驗，但解盲後發現他是屬於「控制組」的，也就是他被打了假疫苗，是沒有防護力的。但他說仍會繼續參加實驗，也就是接種兩劑高端疫苗。（資料照）

人品高下，就看小地方。現在看來，楊志良參加聯亞的實驗，動機似乎是想賭運氣，「先打為快」，參加的時候雖然不知道會不會打到假疫苗，但機會一半一半，也許就真的讓他「混」到真疫苗也不一定，反正當時國內也沒有疫苗可打，而且國產疫苗都是按照傳統疫苗製造標準程序去做的，當時是公認最好的疫苗。但當國內開始按順序打疫苗後，他馬上不顧道義及參與實驗的承諾，偷溜去打「真」疫苗了，因為雖然他是師大衛教系畢業的，不是真正醫學系出身的，但基本醫學常識還是有的，疫苗是早打早好。

陳建仁雖然解盲是「控制組」，也有資格打公費疫苗，但他一本支持國產疫苗研發的初衷，以及參與實驗的「承諾」，繼續參與高端的實驗，這表示他不是要去混水摸魚的。

兩個人的表現，看出人品高下。楊志良只想趕快打到疫苗，因此不把「輕諾寡信」當一回事；陳建仁則是堅持發心時的承諾，充分表現出他身為天主教聖騎士的風範。

陳建仁打過針後，沒特殊反應，同時說了場面話，期望高端將來能生產二千萬劑，有人居然就以此說陳建仁還沒等到結果出來就稱讚高端是欺騙行為，汙衊他宗教人士的人格。這種造謠以及傳播謠言的人，最後還是會被人看輕的，而且因果業重啊。

（作者是台北市開業醫師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法