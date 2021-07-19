自由開講》陳耀昌的島之曦

劉美蓮

陳耀昌醫師在《財訊》雜誌專欄開始，我就是Fans。專欄成書《島嶼DNA》，感受到他要普及「幹細胞醫學」的用心，以周杰倫、女神卡卡、雅子妃，引發讀者興趣。

陳耀昌醫師。（資料照）

今夏將登上螢幕的《斯卡羅》（公視），2016年原著《傀儡花》末尾，陳大作家特地提到日本才女/聲樂家/作曲家/関屋敏子，收林氏好為徒，提醒我在臉書與廣播呼應，介紹敏子與林氏好的錄音。

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然後，陳醫師私訊提到「林氏好與江文也似乎不投緣」，是的，不只林氏好，台灣曲盤界都怪江文也不錄流行歌。我問：「陳兄要寫林氏好與盧丙丁嗎」?答：「妳真會猜」!

新書《島之曦》，陳醫師的後記寫：「謝謝劉美蓮老師幫忙審視文中音樂史料」。這我不敢當，卻想藉此說故事。先說吾臉書曾探討「音感」大小事，陳醫師公開留言：「我是純欣賞，亂哼比表演更快樂。我有不錯的音感，但不會讀五線譜。」

我曾在溫州街住過30年，鄰居都是台大教授，許多人喜愛主動告知：「愛音樂但不識豆芽菜」。這已然是過往音樂教育出了問題，我只能簡答：「識譜力不等於鑑賞力、後天不等於先天」。

疫情升級前，陳醫師希望我幫忙看三校最終音樂文史之稿，我以先睹為快代替義不容辭。此前，我從不追問「識譜力」之問題，因為大作家數本著作中，已感受到他有音樂feeling，描述藝文極具sense，不僅具備音樂DNA，在往來五年的Messenger與Line之中，更富藏著鑑賞力，這必須是文化素養做基礎的功力！這些，舊作顯現不多，新書《島之曦》的女主角是音樂家，已赫然呈現撰述者的【鑑賞力】。

《島之曦》的主題曲〈月下搖船〉，大家看書上歌詞就能搭上旋律〈太湖船〉高唱。話說1993年7月19日、我在中國時報發表《尋找太湖船的主人》，引用李雲騰老師提供的台語歌詞，只稱「太湖船的台語版」。很多年後、始知林氏好灌了曲盤，又再過幾年才知填詞者係其夫婿盧丙丁，就是《島之曦》的男主角，感謝陳醫師讓讀者認識漢生病（痲瘋病）困擾台灣文化精英的故事!

歷史舞臺在台南、也只有「府城囝仔：陳耀昌」能夠把《島之曦史詩》，以音樂劇的雛型來鋪陳！讀者：福氣啦！

（作者曾任音樂課本主編）

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