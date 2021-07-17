自由開講》台南開始走向墮落！

蘇至誠

筆者長期觀察台南政治發展，台南的政治中心當然是市政府與市議會，兩者關係既合作也是制衡，當是人民之福。但是當這兩個政治權力中心發生質變，必也牽動地方利益生態。2018年黃偉哲成功入主市政府雖然延續綠色執政，但是市議會卻已產生質變，最高民意殿堂的質變不幸地往惡的方向移動，不只令人痛恨，更讓人懷念以前的清明。

以台南的兩個地方建設案為例。近年來政府大力發展綠能產業，而台南沿海地區因為日照能量、時數充足成為各大發展綠能上市公司的首選之地。綠能產業對於土地利用、商業機能不足的沿海地區當是好事一件，許多居民也笑稱「自從裝了綠能設施，原本已經沒在養殖的魚塭現在每天都在幫我賺錢。」這本是補充綠色能源與增加人民收入的雙贏發展，但是卻因為不肖地方民代的介入一切都變了調。

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地方民代喬裝為廠商與居民的溝通橋樑，利用訊息落差，一手欺騙居民、一手威脅廠商，從中勒索獲利。南檢日前才將涉嫌向外包商勒索贊助地方公益活動經費的8名七股、將軍區的民代被列為被告偵辦。這不是台南的個案而已，是所有正派經營業者共同的傷害與無奈。在完備所有申請行政程序後，綠能設備要建置的前夕，常常就會有民代出面揚言圍廠抗議，業者向市政府反映，卻從未獲得正面支持，常常只丟下一句「我們不敢得罪黑面，你們自己處理。」就是這樣的無能市府，加上變質的議會，讓人有了上下其手的機會，而這樣的生態，最後就是劣幣驅逐良幣，讓台南沉淪。

另一個案例，就是位於四草遊樂區內，這也是30年以來的首件渡假村開發案，如今已順利通過環評，動土在即。原本應該是地方一大建設，也是經濟發展的一大利多，豈料地方議員卻突然搖身一變為保育團體，高舉保護黑面琵鷺的大旗抨擊反對。當然，也不是地方議員就不能當保育團體，但是反對是否有理值得探討。

四草遊樂區是30年以來的首件渡假村開發案，如今已順利通過環評，動土在即。但地方議員卻突然搖身一變為保育團體，高舉保護黑面琵鷺的大旗抨擊反對。（本報記者翻攝）

首先，先講取得開發權的廠商是富立建設，台南沒有人不知道富立建設的建案不用廣告、沒有樣品屋，推案就完售。不要聽到建商就是有負面的印象，好的良心建商也是大有人在，如果不是台南人就請打聽看看，這一點不用在此爭辯。而該開發案用地是位於四草遊樂區都市計畫中的「遊憩用地」，也就是可以做為旅館等遊樂設施開發。遊憩用地的地目也早已存在30年之久，不是為了誰要開發而突然變更，業者依法參與競標取得開發權利。

其次，該開發案是位於四草遊樂區內，並非台江國家公園、也不是黑面琵鷺的主要棲地七股溼地，反對理由明顯是拿張飛打岳飛。 再者，該開發案為何可以通過全世界最嚴格的台灣環評呢？因為業者不只獲得環保署環評委員的肯定，甚至自己提出更為嚴苛的開發限制，例如：此案原先規劃的66棟建物，主動減少為58間，把建蔽率從法定的30%降到26%，實際室內使用空間則僅20%。完全採低強度開發與環境和諧共存；營運期間進行遊客總量管制，限制行車與人行動線，並以水黃皮複層林搭配水生植栽形成屏障；100%保留周邊紅樹林以複層植栽營造森林化景觀，維持現況自然度，營造禽鳥友善棲地；用水回收率可從25%提高到27%。因為這些保育措施獲得環評的肯定，環評才能通過，難道地方民代會比環評委員更懂得保護生態？

過去台灣的國家公園劃設，總是以保護、保育為主，忽略了在地生活以及居民生計，無法有效鋪陳保育與民眾需求的多元鍵結，然該開發案與台江國家公園所在，平衡了保育與發展的兩端，並以維護自然景觀出發，帶頭發展地區觀光產業、提升地區生活品質、增加就業機會。

身為50年的台南人，建築系畢業的我，非常期待這個劃世代的建築可以成為台南開城四百年來的經典之作。以「台江味」特殊魚簍造型為外觀，更結合美術、博物館等文化設施，當建築不只是建築，而是完全融入地景。當建築本身就是地景而隱身其中，它絕對會是具國際性的台南地標。

自以上兩個案例可以看出，當環保成為牟利的手段、當生態變成惡鬥的理由；當行政權力懦弱，當民意機關惡質化，對一個城市的發展絕對是嚴重的負面影響。曾為台灣首府的台南，曾幾何時也開始走向墮落。

（作者為退休教師）

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