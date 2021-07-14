自由開講》494家失智據點確認成為長照孤兒？

湯麗玉／社團法人台灣失智症協會秘書長

為了減輕家屬的照顧負擔，近日民團疾呼重新開放日照服務，但其中是否包含失智據點？失智據點是否為長照體系的一環？衛福部近日針對此議題的發言，令人困惑。據媒體7月10日的報導「衛福部長照司副司長周道君昨天表示，日照與失智據點雖未被列在7月13日起鬆綁對象…。至於失智據點或其他社區服務據點，組成人員大多是志工，志工是否已打疫苗，較難以掌握，所以先研擬開放日照中心」。以及媒體7月11日的報導「由於失智據點被認定為社區互助的性質單位，不在長照體系當中，因此工作人員也可能還不在接種對象中，若要微解封得再做另外的討論，目前衛福部也考慮研擬相關的配套。」

台灣失智症協會曾於103-105年協助衛福部輔導失智症社區據點的發展，當年全台只有26個失智據點（當時名稱為樂智據點），在蔡英文總統失智症政策綱領的推動下，9年後的現在，全台失智據點已快速增加到494個據點，服務1.6萬名失智者及照顧者，從失智者、家屬及據點工作人員的反應顯示，失智據點對於延緩社區失智者的功能退化有很大貢獻，進而減輕家屬負荷、降低整體長照的照顧壓力。

請繼續往下閱讀...

然而，近年失智據點的發展令人困惑，9年來未見失智據點的深入政策研究分析及檢討，更看不到除了據點數量及服務人數以外的分析數據。令人錯愕的是，在此次疫情中失智據點潛藏的問題浮上檯面。

公費疫苗接種名單第5順位有各項長照服務，但是沒有失智據點；紓困方案有各項長照服務，但是沒有失智據點。這嚴重影響使用據點的失智者及家屬的權益，以及失智據點工作人員的權益。（資料照，台灣失智症協會提供）

失智據點到底是不是長照服務？

公費疫苗接種名單第5順位有各項長照服務，但是沒有失智據點；紓困方案有各項長照服務，但是沒有失智據點。這嚴重影響使用據點的失智者及家屬的權益，以及失智據點工作人員的權益，因此台灣失智症協會自疫情爆發以來，多次公開呼籲將失智者及失智據點與其他長照服務同時納入疫苗接種等各項防疫相關措施。但最終仍未被納入疫苗接種名單第5順位（「維持機構及社福照護系統運作」類別），只有失智者被納入第9順位（「可能增加感染及疾病嚴重風險」類別）。但失智照顧實務工作者一直很困惑，為何是如此結果？終於在上面兩家媒體報導中獲得解答。

「周副司長表示失智據點被認定為社區互助的性質單位，不在長照體系當中」，這句話令失智症家屬們困惑，明明據點裡都是工作人員及帶領課程的老師，哪來的社區互助呢？搜尋《110年度失智照護服務計畫申請作業須知》內文，找不到「社區互助」這四個字。副司長的這番發言嚴重打擊失智據點工作人員的士氣。依據台灣失智症協會於今年6月8日進行全台失智據點調查，兩天內就有全台22縣市超過150人回應。在調查中已有近五成據點表示，可能在疫情後無法繼續營運，希望副司長的發言不會成為壓垮駱駝最後一根稻草。

「周副司長表示…失智據點或其他社區服務據點，組成人員大多是志工，志工是否已打疫苗，較難以掌握，所以先研擬開放日照中心。」依據本會調查，據點聘任專職人員方面，54.3%據點聘1位、23.3%聘2位、10%聘3位以上;聘任兼職人員方面，44.2%據點聘1位、14.3%聘2位、14%聘3位以上：在衛福部公告的110年度「失智照護服務計畫」申請作業須知明定辦理失智據點服務項目之據點服務人員之資格，且必須接受20小時失智照護服務訓練課程。因此，失智據點並非如周副司長所說的「組成人員大多是志工」，難以掌握是否已打疫苗。值得肯定的是，部份縣市認同失智據點的重要性，已完工作人員造冊及施打疫苗，應予喝采。

本會呼籲衛福部懸崖勒馬，公平對待服務全台1.6萬失智者及照顧者的494個失智據點，納入公費疫苗接種名單第5順位及紓困方案，與日照同時考量失智據點的微解封，讓快速退化的失智者功能止跌回升，讓身心俱疲的失智家庭有救生圈可依靠。

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法