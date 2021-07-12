【星星之火】新聞人的一生志業特輯》蕭同茲與葉明勳

財團法人蕭同茲先生文化基金會，是台灣媒體界元老葉明勳先生於1974年11月20日所創辦，目的為紀念我國新聞界先賢蕭同茲先生。

蕭同茲先生於1932年接掌中央通訊社，以前瞻的眼光與無私的胸襟，帶領中央通訊社一度躋身為世界五大通訊社之一，為華文新聞史寫下輝煌的一頁，不論是專業舉措或是待人接物，均為後人樹立了值得效法的典範。

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蕭同茲先生。（圖：取自蕭同茲先生文化基金會網站）

至1948年，中央社總社遷臺，台北分社主任葉明勳，原銜命接管日本同盟通訊社臺灣支社，然社址毀於轟炸，後總社業務均與分社合併，以分社原有基礎延續之。葉明勳先生於1946至1950年間擔任中央通訊社臺北分社主任，並連任臺灣記者公會四屆理事長。

往後60餘年，葉明勳先生在台灣有過各種頭銜。但衷心自我期許的，卻始終是一個新聞從業員。

葉明勳先生。（圖：取自葉明勳先生網站）

1964年，中央社管理委員會改組，蕭同茲先生退休，自1932年接掌中央社起，至1950年改組，在任先後共18年，如併入主任委員，則為32年。中央社因同茲先生成長而茁壯，其舊屬因尊稱同茲為中央社先生。

「蕭同茲先生文化基金會」是葉明勳先生為紀念蕭同茲先生而成立。自1986年起，針對國內外各大專院校新聞或大眾傳播系所優良學生，頒發｢蕭同茲先生新聞獎學金」，至2008年止共舉辦23屆，受益學生達三百餘名。自2010年起，有鑒於時代潮流改變以及數位化造成新聞與傳播環境根本性的變化，改以策略合作的方式，與不同的傳播產學單位聯合舉辦論壇，期望針對關鍵性議題深入討論並提供對話、交流的平台。

葉文立接任後基金會董事長後，矢志發揚蕭同茲和葉明勳兩位先輩遺志。2021年7月，由基金會製作的紀錄短片〈星星之火－新聞人的一生志業〉透過走訪第一線新聞工作者，由不同世代、不同角色的新聞人的口中，探討在數位轉型中如何看待產業的未來、及新聞的核心價值，共同思索新聞對文明的影響。剖析台灣新聞產業當下所面臨的挑戰及因應。

〈星星之火－新聞人的一生志業〉

文字取材於蕭同茲先生文化基金會、葉明勳先生網站

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