胡，怎麼說》人人「清零」之必要，力挺陳時中率台軍「清野」之必要！

胡文輝

武漢肺炎（COVID-19）病毒從華航破口等多點突破台灣防疫堅牆，恐已在社區流竄，必須台灣人人「清零」，人人做好個人防疫，不讓病毒附身，讓病毒零傳播；必須人人力挺陳時中率領台軍（台灣防疫軍）「清野」，把攻進台灣的病毒，一個都跑不掉，全部抓出掃蕩乾淨！

陳時中當然不是神，百密一定也會有一、二疏，但是，此時此刻更必須力挺陳時中，率清野大軍快快把破口補起來，在疫情最緊急的當下，放眼台灣，不論朝野、藍綠白、有色無色...，沒有任何一人能做的比他好，沒有人比他挺的住壓力，沒有人比他有抗疫經驗，沒有人比他更頂能的住來自各方的明槍暗箭！

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陳時中當然不是神，百密一定也會有一、二疏，但是，此時此刻更必須力挺陳時中，因為疫情最緊急的當下，放眼台灣，不論朝野藍綠白或有色無色...，沒有人能做的比他好 ！（資料照）

陳時中在疫情急遽升高的防疫壓力及惡意政治攻詰煎熬下，出現了憔悴面容，此時更要力挺陳時中，也希望他一定要調配好工作及休息，好好保重身體，因為這場抗疫之戰注定是長期抗戰，必須身體頂的住、熬的了，一刻都不能放鬆，台灣防疫軍主將千萬不能累倒。

台灣遭武肺病毒攻破防疫堅牆侵入後，封城、普篩、獨裁、下台、購中國疫苗等等論調又趁機大鳴大放，攻向陳時中了，這些論調大都是「馬後砲」，或是不須負責、不能執行、只是大打高空的「遠超前部署」，如果把抗疫大計交給那些人，台灣的防線早就崩潰、全境恐怕已淪陷給病毒了。

其中，最沒良心、沒人性、最冷血、惡狠狠的話就是藍委費鴻泰那句「槍斃陳時中」。為何藍軍對陳時中恨意那麼大？欲去陳時中而後快？難道不是陳時中帶領的台灣防疫國家隊，結合人人都是防疫台灣軍，從前年底大疫起於中國武漢到現今，共同挺過多次病毒入侵危局？讓他們無機可趁，因而恨向膽邊生！

其中，最沒良心、沒人性、最冷血、惡狠狠的話就是藍委費鴻泰那句「槍斃陳時中」。為何藍軍對陳時中恨意那麼大？欲去陳時中而後快？（資料照）

現在，那些見不得台灣防疫做的好、恨不得台灣防疫須靠中國的人，如費鴻泰、連勝文、丁守中、葉毓蘭等，尤其是擁他們的深藍網粉們，早就蠢蠢欲動，看到台灣防疫之牆被病毒多點突破了，他們豈有不見破口而心喜、伺機猛攻陳時中的？只是，他們恨台太深、用語太毒、操作太過，遭到人民大反彈，傷人不成反而傷己。

眼看防疫接連升級、跳級，台灣全面警戒！願天佑台灣，渡過這次大疫病毒入侵難關，但台灣更要能自已保衛自己，必須人人「清零」，必須力挺陳時中率台軍「清野」！

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