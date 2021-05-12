自由開講》台灣可參考全美罰酒駕最嚴的亞利桑那州！

陳龍禧

「喝酒不開車 開車不喝酒」的口號、道理大家都懂，卻未必每個人都做得到。造成國內酒駕肇禍事件層出不窮，現行刑責單純酒駕2年以下、致重傷1年以上7年以下、致死3年以上7年以下有期徒刑；再犯致重傷3年以上10年以下、致死5年以上至無期徒刑，然而2019年至今似乎仍無法有效遏止，主要是法官大都採取提高罰鍰為主，這對有錢人來講當然成效不彰。在此，提供全美國處罰酒駕最嚴的亞利桑那州處罰方式，供國內參考。

「喝酒不開車 開車不喝酒」的口號、道理大家都懂，卻未必每個人都做得到。圖為酒測示意圖！（資料照）

在美國不能開車就好像沒腳，根本無法出門。對需要開車才能出門工作的人來說，大部分現賺現吃，沒有存款的人，被罰個1百、2百美元，就已經是很痛的處罰，因此，這裡出現槍聲、超速的數目較多，反倒是敢酒駕少之又少。

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開車在亞利桑那州只要沒違規，警察不會攔查，照規定時速開車的，大部分是非法移民。全美國處罰酒駕最嚴的亞利桑那州，第一次酒駕及服用某些毒品藥物駕車被逮，最低罰款1250美元，吊銷駕照90天，之後要重考駕照，還要安裝一個酒精呼吸監測儀在車上才能上路；如果第一次酒駕或服藥駕車，導致有人受重傷，則上述處罰外會被終生吊銷駕照，外加拘留10天。第二次重犯酒駕，會被判四級謀殺重罪，至少入獄四個月，最高刑責15年，外加終生吊銷駕照。如果造成死亡車禍，會被判過失殺人罪，刑期高達21年。

臺灣酒駕害命案件頻傳，罰款高對有錢人既然無法達到遏止的效果，民間也呼籲政府要再修正刑法公共危險罪，規定酒駕應沒入犯罪車輛，如累犯致人於死，最重可判處死刑。但是法院對民事和解者，判決似乎傾向輕判或只有罰鍰了事，不足以積極保障大部分人的安全。

美國人沒有勸人喝酒的習慣，台灣人常常拚酒或勸人喝酒，並不值得鼓勵。亞利桑那州的罰則嚴，又讓酒駕者終生不可再開車，在這個沒車就好像沒腳的國度，國內相關單位應可參考採行，才可讓酒駕減少，保障大家「快快樂樂出門 平平安安回家」。

（旅居亞利桑那州台僑）

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