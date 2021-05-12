法律010》離婚協議書學問很大！這些「眉眉角角」你都清楚嗎？

選擇辦理協議離婚的夫妻都嚮往好聚好散，不願生出太多紛爭事端，但切記避免將隱藏的不滿和怨懟表現在離婚協議書的條款上，條款需清楚說明，避免情緒用詞。

法律010

協議離婚是台灣現行法制下公認最快速、最簡便的離婚方式，網路上也流傳許多離婚協議書範本，不論是政府提供，還是律師事務所提供，都要先簡單瀏覽，確認協議書上有提及四大項目，也就是「監護權、探視權、扶養費及財產分配」，才能安心下載填寫，漏了任何一項，都可能在不久的未來讓你心煩意亂。若範本中提到的事項不符合你的需求，請直接更換新的範本，不要勉強填寫，避免詞不達意，造成雙方解釋不一致的問題。

協議離婚是台灣現行法制下公認最快速、最簡便的離婚方式！（https://www.freepik.com/）

別忽略離婚證人

向戶政事務所辦理離婚登記前，別忘了離婚協議書上要有2位證人簽名。只要證人在協議書完成後、申請離婚登記前簽名都具有效力，並沒有要求證人需和當事人同時簽名。我國對於離婚證人的資格只有一個要求，「證人能夠確保當事人的離婚真意」，白話一點說，離婚證人需要保證離婚的兩位當事人是「真的要離婚」。因此必須是民法上規定的「完全行為能力人」，才有資格擔任離婚證人。

請繼續往下閱讀...

會特別提到離婚證人，是因為過往有一件協議離婚失敗的案例。原因是離婚證人僅受當事人委託簽名，卻對兩人的離婚真意、離婚原因一問三不知。法院認定該名證人未履行證人的義務，判定當事人離婚無效，回復婚姻關係。網路上有許多「提供離婚證人」的服務，在使用這些服務時，必須留意上述情形，否則離婚不成，反倒白白浪費了時間金錢。

協議書上用詞須注意用詞

選擇辦理協議離婚的夫妻都嚮往好聚好散，不願生出太多紛爭事端，但切記避免將隱藏的不滿和怨懟表現在離婚協議書的條款上，條款需清楚說明，避免情緒用詞。舉例來說，訂定探視權時，「男方（女方）得隨時探親未成年子女A」是無法成立的，原因是「沒有清楚說明」，隨時具體來說是什麼時候？半夜一點可以嗎？沒有人可以回答清楚啊！

選擇辦理協議離婚的夫妻都嚮往好聚好散，不願生出太多紛爭事端，但切記避免將隱藏的不滿和怨懟表現在離婚協議書的條款上，條款需清楚說明，避免情緒用詞。（https://www.freepik.com/）

正確的訂定方式應該清楚寫出日期和時間，「男方（女方）得於每週六上午10點至下午6點探視未成年子女A，得接送其外出，最晚於下午8點應將其送回男方（女方）住處；逢學校寒、暑假國定假日時...」一併將未成年子女的寒暑假考慮進去，才不會造成未來的困擾。

也有非常意氣用事的離婚協議書，「再婚、另與他人交往，監護權自對方發現當日起交由對方所有」這條款非常有問題，大家都有看出來吧！首先，孩子不是皮球互踢，更不是威脅對方的籌碼。離婚之後該過什麼生活都是他人的自由，既然都已經離婚了，就把重心放在自己身上，別再將精力耗費在與你無關的人事物上了。

以上是離婚協議書上的「眉眉角角」，想了解更完整的離婚協議書注意事項，可以參考此篇文章：2021離婚協議書範本領取！雷皓明律師免費教你寫！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法