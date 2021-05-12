健康醫療網》台灣人口首度負成長！ 女性不孕恐與「這原因」有關

內膜異位症是女性不孕的常見原因，約占不孕女性的25-50%，患者會有骨盆腔沾粘發炎，造成輸卵管阻塞、卵巢功能不好、影響胚胎質量或阻礙著床等問題。

住在離島的呂小姐，結婚時已是34歲，婚後4年肚皮一直沒有消息，期間曾走訪各大醫院，做了無數的不孕症檢查，也進行子宮腔內人工授精治療，但仍事與願違。2019年3月到高醫婦產部求診，經檢查有慢性貧血、經血過多、子宮內膜疑長息肉等問題，加上高齡未孕，而接受試管嬰兒治療；很幸運的，呂小姐經治療後順利懷孕，現在寶寶剛滿週歲，長得活潑可愛。

台灣人口首度負成長 臺灣生育已是國安等級問題

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高醫附設中和紀念醫院副院長楊仁宏表示，臺灣生育率愈來愈低，據內政部公布，2020年新生兒數只有16.5萬人，少於死亡數，台灣人口首度負成長，走向「生不如死」的階段。美國中情局（CIA）預測今年全球人口生育率，臺灣育齡女性平均只生1.07個孩子，排名世界最低，這已是國安等級的問題。

人工授精仍不孕者 可考慮試管療程

據國民健康署資料，臺灣每7-10對夫妻就有一對不孕，透過「試管嬰兒」等人工生殖技術治療，每年100名新生兒中，就有5-6個試管寶寶。

高醫生殖醫學科主任蔡英美教授表示，不明原因的不孕症治療須視病人狀況而定，如果屬於預後良好的，如年紀小於35歲且不孕時間少於5年者，則可做刺激排卵加人工授精；如果人工授精仍不懷孕者，則可進一步做試管療程。而如果是高齡、不孕時間長者，則建議及早做試管治療，效果較好且可加快懷孕時間。

內膜異位症 是女性不孕常見原因

蔡英美醫師說，內膜異位症是女性不孕的常見原因，約占不孕女性的25-50%，患者會有骨盆腔沾粘發炎，造成輸卵管阻塞、卵巢功能不好、影響胚胎質量或阻礙著床等問題。因此，如有較大內膜異位瘤，可先考慮手術；如屬高齡、不孕時間久或卵巢功能已經不好者，試管療程則是最好的選擇。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 台灣人口首度負成長！ 女性不孕恐與「這原因」有關

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