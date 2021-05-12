胡，怎麼說》病毒破牆而入，人人都是台灣防疫軍，全面發動清野之戰！

胡文輝

武漢肺炎（COVID-19）病毒從華航等破口入侵，病毒已破牆而入，多重進犯、台灣多點失守，病毒恐已在社區到處流竄，嚴重威脅人民生命安全。2300萬台灣人，人人都是台灣抗疫軍，人人即刻全面出動，對病毒發動清野掃蕩戰！

圖為因應國內疫情發燒，成大提高全大運防疫警戒。（資料照）

一年多來，病毒也曾攻入，桃醫遭攻破就是一個戰疫，台軍防疫清野之戰，都是成功，沒有失敗！未來，台軍清野，也是只許成功，不許失敗！人人皆台軍，人人都清野，人人都做好抗疫，共同的敵人只有一個，就是病毒，不管病毒百變，都要清除消滅之。

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口罩戴起來、勤洗手、保持社交距離...，那是台灣防衛病毒入侵的基礎堅牆，人人守住堅牆，才能保護自己，也才能保護家人、朋友，更進而保護台灣。

陳時中率領的防疫團隊，就是跟武肺病毒作戰的台軍防疫司令部，「疾管家」就是台軍抗疫大軍的指揮系統，疫情（戰情）最新狀況，以及抗疫因應方案措施，人人都要時時接收遵行。中央、地方政府之間，平時不免有許多扞格，但是，當病毒大舉入侵，抗疫不容再有裂縫出現，中央與地方、地方與地方，只能一體抗疫、也必須一體抗疫，每位首長都是各抗疫戰區的指揮官，必須守住城池，只要一處失守，就可能波及其他，更恐會造成清野之戰崩潰。

對抗病毒，台灣就是生命共同體，病毒侵犯不會管藍綠、不會分種族...，在防疫最吃緊的時刻，有少數人卻還在政治掛帥、噴口水、亂防疫，幸災樂禍、嘻皮笑臉、吃裡扒外、槍口朝內，他們就是全民公敵！

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