自由開講》從醫學角度看「武漢肺炎」的污蔑歧視性

王英明

繼某前政治大咖，要求小英總統命令她的行政院長，不要再用有污名化之嫌的「武漢肺炎」，最近又有中部地方首長，以公文下相同命令給市府各單位。筆者友人告知，他在英文補習班，竟也有老師訓誡同學，造句不該用「武漢肺炎」，因為是歧視。朋友說，台灣是自由國家，他並沒有霸凌誰，只是口頭講到武漢，為什麼就是歧視呢？要我釋疑。

其實「可不可以」用這個詞，在台灣的媒體、專家、社會大眾已花時間討論了一年。衛福部站在減低困擾、學術溝通或新聞資訊交換的立場，早已不再使用這個其實是中國最初自己提出來的「武漢肺炎」字眼。很有意思的是，筆者觀察到，「努力」推動並斥責別人「絕對」不可再用這名詞的，多半是在政治上偏藍的人士。而大剌剌的使用這四字，則可能是偏綠民眾（我偏偏要用、嘸你是要怎樣）。

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筆者行醫超過40年，所看醫學名詞使用地名人名，司空見慣，而自己或同仁，壓根連做夢也從未與歧視或污名化有聯想。天下本無事，庸人自擾之，若是由政治做考量，結果本來沒事的就變成有事。有些人就是聽到禁用武漢肺炎之後，反而激起他的「敵視」（而不是「歧視」），講得更用力。

世界衛生組織WHO只是民間團體，對各國的政府並沒有行政權限命令。內行人都知道，WHO最早成立的宗旨，主要是幫助第三世界國家的醫療，以前的會員代表委員制，領導人物多以文明先進國家為主，但2017年秘書長選舉，改為會員國一國一票後，變得對非洲國家有利。聽說此後英美等大國，很少理會或太在意WHO的某些決策。這一次的疫情當初爆發，理論上一開始WHO就應該要強迫立即介入中國調查（我們看的電影不是都這樣嗎？）但後來過了多久以後，WHO才有辦法被准許進入，相信大家都已從媒體知道了。

2015年WHO的「傳染病命名指引」Guidelines ，應該只是指導或建議，「為避免污名化及減少誤會，希望學術界不要使用人名、地名、職業、動物、食物等作為病原體或疾病的名字」。但奇怪的是，最近一年的COVID-19病毒變種，世界上普遍還是使用「英國變種」、「南非變種」、「巴西變種」，這三個國家的人民也沒有提出抗議。

必要時以地名人名做與疾病或病毒名，不但好記，一般大眾容易了解，而且也是一種對歷史、人文的尊敬。（EPA）

有人說，最初提起使用地名有被歧視感，很可能都是第三世界國家。WHO近年政策上走向偏第三世界，也被認為是一種趨勢。筆者從社會學邏輯看，沒有先自我歧視，可能就不會抗議別人的歧視。「黑命貴」不就是黑人不求上進，社經地位低落，自我歧視在先，就認為他的命比較貴、需要大家重視？人生而平等，哪裡有誰的命比較貴呢？在台灣的移工，若認為自己堂堂正正，與在這土地的任何一個台灣人地位平等，就不會希望有任何特殊的待遇，假日同樣可以去爬七星山、去賞櫻、去西門町看電影。在我看來，交通部就是歧視外勞，把他們看成不同的人種，需要特別的照顧，所以假日才會提供台北火車站，讓他們聚會坐地板吃東西。美其名為重視他們，事實上骨子裡也許就是不知不覺的一種歧視。

要知道一直到今天為止，每年流感病毒感染株，WHO仍然都還在用地名為準，例如2020年的四價疫苗，是A流感的H1N1布里斯班2018、H3N2堪薩斯2017，B流感則為維多利亞的科羅拉多2017、山形的普吉島2013。而2019年的四價，使用地名則分別為：密西根、新加坡、科羅拉多、普吉島。我們從來沒有聽過有哪一個國家或者是WHO自己說，這是歧視或污名化這些地方，不可以再講。反而覺得簡單明瞭，一目了然。

歷史上20世紀的人類A流感三大起源名，分別是1918西班牙型H1N1、1958亞洲型H2N2（此型現在已經消失）、1968香港型H3N2，從未聽說過有人因此歧視這些地方、而不去旅行或留學就業。台灣冬季常有的病毒性腸胃炎，主要病源諾羅病毒，每一本教科書或網站都會告訴你，它又稱諾瓦克病毒，諾瓦克是在美國俄亥俄州的一個城鎮，是當時首爆發學校群聚感染腸胃炎的地方。被蜱蟲咬後的萊姆病，1975年首發現於康乃狄克的萊姆鎮（及鄰近兩鄉鎮）。這些美國小鄉鎮居民，反而多認為名氣能夠及於全世界，何樂不為？萊姆鎮甚至還賣紀念品如T恤。1918年A流感H1N1，百年來一直被說是西班牙流感，實際上跟西班牙一點關係也沒有，非常冤枉。但西班牙仍是旅遊大國，世界遺產數目居世界第三名，在台灣的西班牙旅遊團，疫情以前每年大概有一兩百團以上。兩年前台港航班每天有80架次，從來沒有聽說過有人害怕得香港腳，而不去香港旅遊。即使是有中東呼吸症候群冠狀病毒感染症MERS，每年去麥加朝聖或觀光埃及，人數並沒有減少。反而因為對這個病有感，而對防疫方面多做一分準備。若以前不覺得歧視，現在是。那是否醫學上很多病名要一起改正才公平？很傷腦筋喔。

必要時以地名人名做與疾病或病毒名，不但好記，一般大眾容易了解（你跟一個不懂英文的鄉下老翁說：「可維乃庭」，他會懂這是什麼嗎？）而且也是一種對歷史、人文的尊敬。大家常舉的例子，如日本腦炎、德國麻疹、阿茲海默病、帕金森病、志賀氏痢疾、克隆氏結腸炎，成千上萬...最後都成為醫學史的一部分，而人名更成了必要，就好像發現了新的星座，一定是以發現者為名一樣。若怕有誤會，只要解釋清楚就好了。

台灣多年被拒絕進入WHO，我們除了防疫方面盡量合作以外，對有政治含義的宣示，其實沒有義務那麼俯首聽命，當做聖旨。有些人對社會上的不公不義或歧視，從來沒有發言過，對「不要使用武漢肺炎」，卻非常熱心，是有點怪怪的。若是用同樣的標準，他應該率先去抗議「英國、巴西、南非變種」的使用，甚至替「西班牙流感」伸冤，這樣才公平啊。

筆者的結論是，國際上、學術上不用COVID-19，確會失掉接軌機會及減弱講話重要性。但民間有人要用「武漢肺炎」，不論是認為已經習慣了或者是可以較容易立即辨識、或是用於廣大不一定有高深知識的老百姓，都是可以理解的事。從政者不宜強用行政命令來處理，學者專家也不必大費周章時常去解釋「這是污名或歧視」。如同上述所言各例，沒有那麼嚴重啦。要不要用武漢肺炎這名詞，對防疫工作一點影響也沒有。既然如此，大家就不需要浪費時間，也不必傷神了。

（作者為退休醫師）

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