胡，怎麼說》今天中共閹割香港750萬人民主；明天就會閹割台灣2300萬人民主！

胡文輝

「閹割」民主選舉，中共政權竟叫做「完善」選舉制度。完善，就是完完全全閹割！

中共政權經由橡皮圖章全國人大昨天通過「完善香港特區選制的決定」，從內容來看，中共根本就是閹割香港選舉，香港750萬人民的自由民主人權遭一黨專政全面大滅絕！ 昨天的兩個場景正好對照，在中國北京，全國人大以2895票對0票，通過了完善閹割的香港選制，全場熱烈鼓掌。

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在中國香港，去年舉辦香港立法會議員民主派初選的「香港47子」，被中共及港共政府以違反國安法顛覆國家政權等重罪起訴，其中大部分人都遭關進監牢不得保釋、少數幾人獲保釋仍面臨重罪審判牢獄臨身，香港人民敢出面聲援者都遭搜證、未來恐同樣遭港共政府指控違反國安法判重刑入監，絕大多數香港人民只能在心中飲泣、暗地哀悼民主選舉被閹割、自由人權被滅絕。

中共政權經由橡皮圖章全國人大昨天通過「完善香港特區選制的決定」，北京全國人大以2895票對0票，通過了完善閹割的香港選制。（AP）

中共去年就已毒狠狠下刀閹割一次香港民主選舉，立法會議員原訂去年9月選舉，因為之前區議會議員選舉，民主派拿下86%直選席次、「愛中舔共」的建制派候選人空前慘敗；加上去年初到年中的民主派聯合初選，聲勢再拉高，中共及港共政權更怕了，如依規定立法會在9月選舉，很可能潰不成軍、全軍覆沒，就無恥的閹割了那次選舉。

怕輸、穩慘輸，中共膽戰心驚、馬上翻臉，不但閹割掉9月選舉，更由人大通過港版國安法去年七月實施，將參與反送中運動的民主派人士，羅織違反國安法的重罪，動輒判10年以上、無期徒刑。去年7月到今年2月，羅織重罪的黑網更不斷大幅擴大，2月28日，辦理初選的「香港47子」全都被捕、被關進監獄，再找罪名及為罪名羅織證物起訴。

昨天中國全國人大通過的完善選舉制度（完全閹割選舉），說穿了，就是中共、港共欽點的愛中舔共派「包贏」的安排，不要被中共喉舌新華社公布的決定表面文章所惑，它只強調最後段的選舉方式（雖那已完全背離民主），更惡狠狠的是，它沒強調卻藏在後頭的「誰能參選？」，人大規定須依《香港基本法》及附件1、2、國安法等，授權港共政府訂定（當然由中共直接指揮）。

港共政府已提出2021年公職參選及任職（雜項修訂）條例草案，將在人大昨天通過的決定後、交已無民主派、清一色舔共派的立法會通過，內中規定「九宗罪」，包括主張全民公投、香港自決、光復香港、時代革命、利用選舉對抗中央、全面反對港府預算、逼特首下台、尋求外國政府或組織干預香港事務、主張制裁香港、損毀中國國旗、貶損國歌等等，違反或曾經違反九宗罪的任一宗，都將被取消參選資格（DQ），不但無法參選，還極可能被以違反國安法送進監牢。

中共口口聲聲所謂「愛國者治港」，但什麼是愛國？誰是愛國者？統統都是中共說了算，不然怎麼能叫「一黨專政」？在完善閹割之下，殘缺民主的香港選舉已不是民主選舉，「港人治港」將變成假愛國之名的「黨棍、惡棍治港」。

今天，中共肆無忌憚、惡狠狠的閹割掉香港750萬人的民主、自由、人權；明天，它就會想方設法圖謀閹割台灣2300萬人民主、自由、人權！ 藍黨、小藍黨，你們兩黨竟還主張一個中國、九二共識、兩岸一家親，根本就是把台灣2300萬人民主、自由、人權，送向中共一黨專政的利刀口閹割。

何其殘忍哉！何其泯滅人性哉！

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