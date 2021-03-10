自由開講》數據會說話 暴力犯罪數新北奪第一

李治穎

近日高雄發生發生兩起槍擊事件，遭外界質疑治安每況愈下，但事實果真如此嗎？讓數據來說話。

六都去（109）年的暴力犯罪發生數，以新北市91件居冠，高雄市76件排在第三。

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治安好壞，首先可以從暴力犯罪數來觀察：六都去（109）年的暴力犯罪發生數，以新北市91件居冠，接著依序是台南市80件、高雄市76件、臺北市71件、桃園市50件、台中市37件。

其次，也可以從長期數據的變化來觀察治安：六都近5年暴力犯罪發生數變化，基本上都是呈現逐年下降的趨勢。以高雄而言，從105年的181件，下降至109年的76件，降幅達58%。

近日高雄發生發生兩起槍擊事件，遭外界質疑治安每況愈下。（本報資料照）

另外，也可以從政府的作為來觀察。這次槍擊事件的發生，高雄市政府警察局立即於15小時之內迅速破案。警政署日前也表示，將舉辦「全國分區治安會議」，署長陳家欽要率刑事局長黃嘉祿，與各縣市警察局長、刑警大隊長、分局長等，針對各地區幫派組織及打擊策略展開會議，加強掃蕩黑道幫派勢力，遏阻作亂。

若因特定突發槍擊事件就將高雄說作是「慶記之都」，實在太過沉重，也與客觀數據不符。治安成敗良寙，非一朝一夕之功，不是任性批判就可以蒸蒸日上，也不是「看到黑影就開槍」即可破大案、抓要犯。警方能做的是利用長期犯罪預防及宣導所累積的功夫，為受害者在最迅速、最短的時間內偵破案件。縱使萬水千山，也要緝凶歸案！還給受害者及社會一個公道。

（作者為研究生）

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