即食歷史》文藝復興最懂穿搭的高富帥—亨利八世

時代的不同，所需要的人也不同。剛經歷完漫長內戰的英國確實需要亨利七世這樣的一個國王去著手復興國家。但亨利八世身處的十六世紀的英國，最需要的卻不是一個勤力國王，而恰好是亨利八世這樣的人物。

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相信如果大家搜尋亨利八世的名字，最先看到的一定是他與他的六個老婆。亨利八世的故事不只是他與他六個老婆的故事，在他當國王的三十七年歲月裡，政績可是不少，要數當然是他帶領英格蘭脫離羅馬教廷，成立了英格蘭教會，讓英格蘭變成信奉新教的國家。當中故事當然不像馬丁．路德（Martin Luther）的「因信稱義」主張那麼神聖，而是基於他自己的一點私心，但出自私心而造成的結果影響英格蘭深遠，這些我們容後再說。

亨利八世最後能夠繼承王位，其實是有點始料不及的。他有個哥哥叫阿瑟（Arthur）（終於有個相對新鮮的名字），本來是威爾斯親王（Prince of Wales）。威爾斯親王是個什麼特別爵位呢？從愛德華三世（King Edward III）開始，被封為威爾斯親王的王子基本上便是王位繼承人。阿瑟從小便被立為王儲，因此他的雙親對他的教育便是圍繞著如何當個好國王。至於作為次子的亨利，沒有未來國王的包袱，那就自然向教廷發展，於是亨利從小的教育便是為進入教會而準備，當個主教，所以他可是個非常正統和虔誠的天主教徒！（咦？）

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由於沒有繼承王位的重擔，這個亨利時間又多，本身個人又有點天份，所以成了個才華洋溢的正宗高富帥，不僅出身尊貴，而且本人個子也挺高，還懂「歐洲六藝」－騎馬、跳舞、馬術、網球、箭術和狩獵，閒來還對天文地理有濃厚興趣。相反，他的哥哥阿瑟可就不同了，每天要學習當帝王之餘，還受到父親嚴厲的教導，生活可沒那麼自由自在。

威爾斯親王 阿瑟．都鐸 （Arthur Tudor）（維基共享）

正當亨利七世（King Henry VII）為他兩個兒子安排的人生計劃看似很順利時，在西元1502年這年，竟然發生了一件晴天霹靂的事，把所有東西都搞垮了－才15歲的英格蘭太子阿瑟英年早逝了！阿瑟離世，亨利成為了亨利七世唯一存活的兒子，王位顯然是要傳給他了。於是，亨利在次年被封為威爾斯親王。亨利的童年時光，主要由母親和祖母伴隨長大，與父親關係卻不太親近。後來亨利的母親和祖母相繼去世後，亨利的親人便只剩下他與那個嚴厲的帝王父親。

王位是搶回來的，亨利七世自然非常重視自己的血脈能繼續延續下去，對作為太子的亨利的要求非常嚴格。可是，亨利從少就沒有受過正統的國王教育啊，所以他往往未能符合父親的期望，他們的關係便更加疏離。一個盡力當個好國王的父親與一個從來沒想過背負國王重擔的兒子，這種如同火星撞地球的關係，造就了後來亨利八世成為英王後與父親迥然不同的統治方式和風格。

亨利七世當國王後總是戰戰競競，每每步步為營，對於自己的所有決定都深思熟慮，也因為這樣英格蘭才能漸漸從戰爭造成的破壞中慢慢復原起來。作為富二代的亨利八世可就不同了，他是充滿活力、個人主義很重的人，喜歡讚美說話之餘又愛花錢。亨利八世在位期間基本上都把亨利七世為英格蘭留下來的財富積蓄都花光。

英國國王 亨利七世（King Henry VII）（維基共享）

不過，時代的不同，所需要的人也不同。剛經歷完漫長內戰的英格蘭確實需要亨利七世這樣的一個國王去著手復興國家。但亨利八世身處的十六世紀的英格蘭，最需要的卻不是一個勤力國王，而恰好是亨利八世這樣的人物！為什麼呢？知道十六世紀的歐洲正在發生什麼事嗎？也許你也想到，就文藝復興啊。亨利八世從小所受到的教育便是學習文學與藝術，他自然也是個非常熱衷和鼓勵這類東西的人，所以在他這段統治時期裡，英格蘭的文藝復興發展得很蓬勃和有活力。亨利八世也被譽為最能代表文藝復興時期的君主－受過良好教育、英俊瀟灑、勇敢無懼、富有藝術氣息而且品格高尚。

把亨利八世形容為超級大明星一點也不為過。被羅馬教廷委派到英格蘭的教廷大使法蘭西斯科．基耶雷加托（Francesco Chieregato），在西元1517年時看過一次亨利八世接待法國大使後，曾這樣評論他：「亨利八世散發著出眾的才能和魅力，讓我認為他比任何曾經戴上王冠的君主都要出色。」亨利八世是個音樂家，據說他懂得使用當時所有種類樂器演奏，而且曾創作出二十首歌曲並以十三種樂器演奏的曲譜。

亨利八世的畫像，穿搭在當時十分時尚（維基共享）

他也是個對美學非常注重的人。在位期間他花費大量金錢於他的宮殿、畫藏和衣服。這樣的一個大明星當然對自己的外表更加要求不能有一點瑕疵！他每每露面時，所穿的衣服花多眼亂，在重要的場合甚少重覆穿著同一件衣服。他的衣服來源也不簡單：衣服原材料如布匹、顏料和珠寶等都來自世界各地，而亨利八世每每堅持要首位去審視這些材料。威尼斯大使朱斯蒂尼安（Giustinian）就曾說過：「他是最懂時裝的君主」。那幅著名的自畫像裡頭的他，不靠王冠彰顯他的尊貴，而且衣著前衛，站姿充滿自信。

好了，用這麼多篇幅跟大家介紹亨利八世的性格，確實非常重要。畢竟他的性格塑造他的經歷，下篇我們將會跟大家介紹一下他的六個老婆，以及因為那些老婆而使英格蘭走上歷史轉捩點的故事。

本文經授權轉載自即食歷史 文藝復興最懂穿搭的高富帥—亨利八世

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