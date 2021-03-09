健康醫療網》綠皮香蕉燉雞腳可治骨痛？ 營養師曝真相！

綠皮香蕉在燉煮過後，水溶性維生素易被破壞，抗性澱粉也會流失，僅剩微量鉀鎂等礦物質。

日前，網路上相傳一帖食譜，將綠皮香蕉與雞腳一起燉煮後食用，「本來拿拐杖，後來喝了一陣子這湯，然後沒再拿拐杖了」。南投一名67歲的林姓婦女覺得「骨輪」容易痛，因此按照食譜料理並且每天都食用，持續兩週，但覺得成效若有似無，膝關節仍隱隱作痛，就醫確診為退化性關節炎，在藥物治療並避免勞動後，改善症狀。

關節退化 初期可藉由運動預防惡化

關節退化初期常見症狀包含不靈活及僵硬感，這種早期症狀一般可以藉由適當的運動及肌肉強化等方式預防惡化，但當關節破壞至一定程度，身體無法自我修復就會造成關節的疼痛，需要長期服藥才能進行一般的活動時，就建議須由專科醫師評估是否須接受手術治療。

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綠皮香蕉燉煮後 僅剩微量鉀鎂

衛生福利部南投醫院營養室蔡秀雯主任表示，香蕉色香味俱全，營養價值高，綠皮香蕉含有抗性澱粉，有穩定血糖、促進大腸蠕動、降低膽固醇等好處。另外，也含維生素c及鉀鎂磷等礦物質，但綠皮香蕉在燉煮過後，水溶性維生素易被破壞，抗性澱粉也會流失，僅剩微量鉀鎂等礦物質。

動物膠原蛋白人體無法吸收 高血脂攝取過量增負擔

另外，提到膠原蛋白，大多數人就會聯想到雞腳、豬腳等食物，蔡秀雯營養師指出，上述食物的膠原蛋白分子結構是由大分子組成，但人體僅能攝取小分子的膠原蛋白，且雞腳中所含的動物膠，就是我們常見於製作果凍的明膠，並不等於膠原蛋白。

不過，蔡秀雯主任補充，雞腳含有蛋白質，消化吸收後會轉換成胺基酸被身體吸收，胺基酸是膠原蛋白的原料之一。由於雞腳也含有飽和脂肪酸，血脂肪過高的患者，需要控制攝取量，避免造成身體負擔，平常攝取的蛋、奶、豆、魚、肉類等含有蛋白質之食物，就有足夠的胺基酸來源。

身體不適應就醫 避免自行亂吃亂補

姑且不論綠皮香蕉燉雞腳是否美味，看起來這道料裡對於「顧筋骨」也許沒有直接的成效，蔡秀雯主任提醒，若身體不適應該還是要找醫師諮詢、討論專業意見，避免補骨不成反而造成身體負擔。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 綠皮香蕉燉雞腳可治骨痛？ 營養師曝真相！

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