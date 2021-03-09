胡，怎麼說》厲害了，國民黨！政治無限上綱，真花變假花！

胡文輝

國民黨立委陳以信在立院議場，送到閣揆蘇貞昌、衛福部長陳時中手中的鮮花，經過國民黨內人士暴怒、反彈、抗議、批判等等幾番折騰，政治無限上綱，真花一夕竟然變成假花、塑膠花、不是花！

陳以信公開認錯、道歉數次，還自請處分，並強調那送到蘇貞昌、陳時中手上的花，「不是真的」要送給他們的，而是要感謝防疫人員辛苦！

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立法院5日院會，立委陳以信（右）獻花給行政院長蘇貞昌（左前）、衛福部長陳時中（左後），感謝對防疫的付出。（資料照）

但黨內極端派仍然繼續在追殺他，鄭麗文領軍的党团處分拿掉他的召委，還把他移送考紀會懲處！國民黨前政策會執行長蔡正元嗆應開除黨籍，數個藍委更直逼黨考紀會在並無黨規可懲處送花之下，也要找出理由處分他！

厲害了，國民黨！在野黨立委送花給執政黨首長，就防疫之情並無不當，即使就政治上不正確、不是司空見慣，黨內有人看不順眼，但也不必如此小題大作、殺氣騰騰，竟然政治上綱到好像非斬陳以信以謝黨人同志不可的境地。這也曝露國民黨內極端統派根本就是在搞「敵我鬥爭、你死我活」那一套。

陳以信獻花事件，遭受黨內黨團書記長鄭麗文（右）及前國民黨立委蔡正元（左）批評！（資料照）

看看現在的國民黨，那些黨內極端統派以一個中國、親中舔共為主調之下，党魁江啟臣最近接受外媒訪問時，竟出「中國是台灣最大威脅」的老實話，這不是大逆中共及極端統派的旨意嗎？是否更要把黨魁逆党紀懲處？其實，江啟臣也受到很大的黨內極端統派批判，只是不像陳以信送個花就被送黨紀處分。

再看遠一點、大一點，國民黨一向以捍衛中華民國為最高目標，但從當年連戰任黨主席以來，歷任黨主席吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱等，都曾奔去中國等地，競相和要消滅中華民國的中共政權大、中、小頭目握手、把酒言歡、送上大禮，該當何罪？如依兩蔣的標準，早就推出去直接搶斃了，連黨紀都不用。

厲害了，國民黨！立委送個花竟然政治上綱把真花變假花，黨內鬥爭更上綱到敵我鬥爭！

陳以信是不分區，如遭國民黨開除，立委也沒了，準備接任的排序是吳敦義、謝龍介？

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