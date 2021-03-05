自由開講》強制學校圖書館使用電子載具閱讀報刊，是對的嗎？

吳政鴻

台北市政府秘書處去年2020年7月發文給各機關學校不能再訂購紙本雜誌與報紙，各機關學校都須確實依「市府各局處訂購紙本報刊E化之精進」會議備忘錄決議事項辦理，備忘錄則強調推動E化勢在必行，並要求各機關今年度不能再訂閱紙本報刊，有需求者須專簽市長核准。

北市府日前以推動E化政策為名，要求各校訂購紙本報章雜誌全面改電子化，若仍要訂閱紙本報章雜誌需提出申請才能核准。（示意照，資料照）

目前市面上有許多優質且適合中小學生閱讀的報紙與雜誌，例如國語日報、未來兒童、未來少年、Top945康軒學習雜誌、親子天下、小行星幼兒誌、小太陽、小牛頓、中學生報等報刊，其中並非所有報刊都有電子版可供下載閱讀，另外各校平板電腦的普及率、小學生對於電子載具操作問題、還有政府購買的電子版權數量是否夠全市中小學使用等都是更需要優先考量的問題。

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礙於市府的規範，多數學校已於今年停止訂閱報刊，也有些學校改由家長會負擔訂閱報刊。學校是推動閱讀的主要教育場域，報刊有別於書本，是屬於廣泛多元且精要的閱讀媒介，對於沒有那麼喜愛閱讀的孩子來說，反而是比較容易入門的閱讀媒介。另外長期閱讀電子報刊雜誌，對孩子的眼睛也絕對不是好事，為避免孩子因近距離用眼過度導致近視，確實不該太早讓孩子長期使用電子載具閱讀。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會於2月18日拜訪台北市王欣儀議員爭取暫緩或取消這項規定，經王欣儀議員直接向柯市長反映並發出書面質詢後，台北市各學校已經於3月2日收到教育局來文說明，學校圖書館所需提供學生閱讀使用之教材、讀報教育教材、教師備課使用之教材等，如經學校評估需訂閱紙本，可直接訂閱紙本、不需專簽市府同意，由各校自行評估認定即可。除了感謝王欣儀議員的爭取，也要謝謝教育局的從善如流與及時修正規範。

期待未來中小學E化學習可與紙本並行，將教育輔以不同媒介，打造一個更具遠見性的學習環境。

（中華民國出版商業同業公會全國聯合會 副理事長）

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