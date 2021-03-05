胡，怎麼說》哀香港，慟緬甸，照妖藍！

胡文輝

辦理立法會議員民主派初選的戴耀廷等「香港47子」，被港共政府指控違反港版國安法的「顛覆國家政權」等罪名，經港共政府指定的國安法法官審理後，不准梳洗更衣，折磨了5天5夜，結果仍是統統抓起來，押入大牢，不准任何一人保釋。

香港泛民主派47人被港共政府指控違反港版國安法的「顛覆國家政權」等罪名。（圖／翻攝自立場新聞臉書）

初選何罪？只因民主派會勝選，中共、港共欽點御用的人選會慘敗，中共輸不起，就祭出狠毒手段，統統關進牢裡！

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昨夜審理過程中，法官一度准許15人保釋，港共政府律政司（檢方）立即要求覆審（抗告），法官馬上有如聽令般，重裁全都收押。

在此同時，中共全國人大今起開會，會期間料將通過所謂香港選制改革方案，它的「改革」，所謂的「愛國者治港」，就是它的「爪牙」才是愛國者，才能參選，說白了，就是中共一黨專政治港！

47子的遭遇，讓人再哀香港！哀香港的自由、民主、人權已被中共政權毀滅殆盡。一年多來的反送中運動，遭到專制走狗暴警大規模的殘酷殘暴鎮壓，香港人民血淚交流流盡，只能哀而復哀又哀...。

緬甸軍方在2月1日發動政變奪權以來，就殘暴鎮壓抗議的人民，3日更是最血腥的一天，軍隊以衝鋒槍掃射街頭示威群眾，一天至少38人被槍殺包括4名孩童，一個月來至少已有54人死難，2000人以上被捕，其中有多少生死不明，無法計算。

勇敢爭取民主自由人權的緬甸人民，竟橫遭軍方槍彈掃射，死傷慘重，令人哀慟！

勇敢爭取民主自由人權的緬甸人民，竟橫遭軍方槍彈掃射，死傷慘重，令人哀慟！（路透社）

據聯合國等國際組織駐緬甸的人員指出，緬甸各大城就如同1989年6月4日的中國北京天安門，也都遭到軍隊殘酷開槍鎮壓， 因軍方關押記者、封鎖消息，確切的死傷數目尚不知。

歐美日等民主國家都強烈譴責緬甸軍政府，希望聯合國能發動制裁及採取派聯合國部隊等有效行動，制止緬甸軍政府殘暴迫害人民，但是，所有的有效行動至今都受阻於在安理會有否決權的中國。中共專制政權正是緬甸軍政府背後的大靠山，杯葛反對制裁明挺、輸送鎮暴武器暗挺軍政府鎮壓人民。

緬甸軍政府是殺人的禍首，禍首背後的元凶正是也曾犯下64天安門血腥屠殺事件的中共政權！

中共政權在香港的鎮壓，其實思維和當年的64事件、現在的緬甸軍方，同出一轍，只因現在它的專制手段高了，鎮壓技術升級了，專制控制的鐵網包山包海更緊更密了。

哀香港、慟緬甸，看台灣，這兩面照妖鏡正好照見藍營內部的真面目。國民黨主席江啟臣接受外媒專訪時，只是老實說出「中國是台灣最大的威脅」，這是天大的事實，不論台灣、中華民國都正遭受中國巨大的吞滅威脅，這句話卻遭到黨內急統派猛烈批評、中國台辦也趁機說3道4畫紅線、對藍營指手畫腳批江。

趙少康及張亞中都批評江啟臣跟著民進黨的屁股走，趙少康還說中國的威脅是因民進黨政府仇中，這不就是藉紅抹綠江啟臣嗎？

趙少康（左）及張亞中（右）都批評江啟臣跟著民進黨的屁股走，趙少康還說中國的威脅是因民進黨政府仇中，這不就是藉紅抹綠江啟臣嗎？（報社合成照）

照妖鏡下，要問藍營急統派的是，你放棄抗中，中國就不併吞台灣了嗎？這是用肚臍以下、用膝蓋、腳趾甲想，就知道不可能！事實就是：不抗中，就是降中！

照妖鏡下，更要再問國民黨人，當年國民黨兩蔣威權統治台灣時代，你們整天都在灌輸台灣人民要仇匪、恨匪，比仇中更肅殺百倍，怎麼？現在在野了，不但膝蓋軟了跪中，竟連骨頭也全都酥軟，企圖拉著台灣投懷送抱促統降中！

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