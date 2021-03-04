自由開講》走鐘的壽山動物園

小毛老師

壽山動物園位於高雄市區，有豐富自然生態，但因佔地小、坡度落差大、地質屬咕咾石硬體建設不易。民國75年從西子灣搬遷到現址後，許多物種因環境天候或照養不易逐漸凋零，由於缺乏專業管理人，當初許多動物引進一對，不但無法有效達到復育目的，剩下單一隻動物又因展場設計不佳，終身孤獨抑鬱而終。

公立動物園管理最優先的工作，是就自身條件來定義目標，例如泰國國立動物園的目標是「動物銀行」，選定適合當地環境的保育類動物，配合良好照養進行復育後野放；台北市立動物園則在歐亞水獺、非洲野驢、小貓熊、金剛猩猩及許多物種的血緣更新與保育繁殖都有成果，這些動物園是選定物種後再建設硬體、培訓飼育員、精進醫療技術，讓動物在類似原始棲地的環境、攝取均衡飲食、有良善醫療等條件下繁育，以增加基因多樣性，為野生動物保育盡一份心力。

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管理單位若缺乏目標，只是迎合長官要求成為觀光熱點，那跟民營牧場就沒有差別。（本報資料照）

若管理單位缺乏目標，只是迎合長官要求成為觀光熱點，那跟民營牧場就沒有差別了。事實上，夜間動物園、觸摸野生動物、刻意安排的餵食秀等會干擾動物自然行為的活動，都不該出現在公立動物園，教育遊客正確觀念包括在展場找不到動物很正常、不吼叫不拍打玻璃、不觸摸餵食動物、動物有生老病死、重視動物福利等，才是動物園的重要任務！

真正有心的管理者，設立目標後會檢視人事編制、經費、醫療資源，透過安排課程及與他園合作交流來增加員工專業，動物園以動物為本，若不為動物保育盡心且不求不斷進步，不如就委外管理還省得在乎輿論。動物園工程須考慮動物需求及醫療動線，美觀不等於適用，世界之大，為何以新竹動物園為範本？台灣原生動植物如此豐富，為何執著引進國外野生動物？期望高雄能有台灣第一座「台灣原生動植物保育園區」，提升壽山動物園成為有意義的大自然保育基地。

（服務業）

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