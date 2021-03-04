胡，怎麼說》珍愛VS珍愛，沒有完美、共尋次美...

胡文輝

我愛看福原愛、我也愛看江宏傑，我更愛看他們一家幸福快樂的生活著...。現在，兩人驚傳面臨婚變，我們也只能繼續看下去，希望看到他們能相互調整、都能犧牲一些自我，找到共同能接受的幸福生活方程式...。

我珍愛藻礁，我更珍愛台灣，我希望我所珍愛的藻礁、珍愛的台灣，都能夠一起永續生存著，直到千秋萬世，只要海不枯、石不爛...。

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現在，珍愛藻礁、珍愛台灣，兩方似乎要對撞，不過，兩個既然都是珍愛，交集重疊佔了絕大部分，只要不偏執到極端，兩方沒有不能找到共同生存發展的理由，假如，他們講的珍愛都是真的，不是當做政治操作的工具！更不是把珍愛當做謀利求名的私器！

珍愛藻礁、珍愛台灣，兩方似乎要對撞，不過，兩個既然都是珍愛，交集重疊佔了絕大部分，只要不偏執到極端，兩方沒有不能找到共同生存發展的理由。（桃園市政府提供）

福原愛、江宏傑共組家庭，如王子與公主夢幻結合，但背後實際問題，包括異國婚姻、兩國兩個家庭的文化差異、不同生活方式等等，又都是受各方注目的公眾名人，各自承受的壓力一定更大。

兩個相愛的人是否找到能共同接受的長長久久幸福方程式，只有由他們自己決定。家家都有本難念的經，不必旁人來說嘴。不過，大家在看兩人恐婚變的消息時，八卦本難免，但最不需要的是因國家不同、民族不同而選擇挺誰。

當珍愛對上珍愛，經常沒有最完美的最佳方案，只有次美的次佳選擇。我愛藻礁永存、我也要三接，以天然氣發電降低汙染量、取得比較乾淨的電能供應台灣的經濟、民生所需。 這兩個珍愛之間不應該是「全或無」、「有一個就不排除另一個」的，不過，「藻礁公投」似乎正把議題帶向有一無二的方向，甚至因政治因素、情緒因素、基本教義、絕對主義等，從選擇提質變成一個攸關基本信仰的是非問題，可是一個大家都不樂見的，而且即使最後公投分出勝負，爭議對抗將繼續存在。

不論是家庭、公共政策，最後選擇之前，大家都能夠多停、看、聽對方一下嗎？

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