自由開講》蔡的司改這一課，死當！

蕭嘉弘

日前中正大學公布民調，台灣民眾對法官信任度從前一年的36.4%跌至26.7%，犯罪學系教授鄭瑞隆表示，是因電訪當時爆發翁茂鍾「百官行述」案的影響，但就算沒有這個事件，法官信任度又能提高多少，不無疑問，若從該校近十年的調查來看，只有2010和2020年的法官信任度超過三成，大多都是在兩成上下徘徊而已，成績至今紅通通，實在慘不忍睹！

中正大學上個月召開「109年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」發表會，由犯防系教授許華孚、犯罪研究中心主任楊士隆、教育學院院長鄭瑞隆、犯防系主任陳慈幸（左至右）聯合主持。（資料照）

社會現在對司法官的批評是只會背書考試，政府卻仍維持超低錄取率，邏輯矛盾，應該一面擴大錄取率，解決法官人力不足，壓縮時間、影響裁判品質的問題，另一方面，加強對不適任法官的淘汰，留任都是表現優秀的法官，會更有榮譽感。

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台灣司法問題嚴重又特殊，完全不像日本還有實施參審制的本錢和期待空間，應該改推陪審制，回應人民司法審判從頭改革的期待，讓法庭審判能真正納入人民與當場監督的力量，台灣人的民智絕對不會輸實行陪審制的美國人，修正法官一向高高在上，自以為是的心態，真誠接地氣，面對當事人民。

現在有許多法官轉任律師，他們對法院生態和問題最為了解，選擇離開有保障的工作，角色轉換成為為人民辯護的律師，相信能直指現在法官以及檢察官的問題，司法改革更需普遍納入他們的聲音和建言。

面對法庭開庭審判時的不公或脫序行徑層出不窮，政府更該加強深化「司法吹哨人制度」，鼓勵在法院工作有正義感的人員檢舉，若查證屬實，頒發檢舉獎金，以防微杜漸，及早盯上那些行為自以為是，影響人民對司法信賴，位高權重的不良司法官，才能真正挽回人民對司法的信心，但蔡政府對司法改革，還在「打假球」，人民對法官信任度長久低迷，司改成效有如被「打回原形」，蔡五年來的司法改革這一課，仍舊「死當」。

（旅遊業）

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