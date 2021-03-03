照護線上》全人工髖關節手術重點提醒，醫師圖解

骨科洪誌鴻醫師提醒，當髖關節出現疼痛、活動角度受限時，務必盡快就醫檢查。髖關節損壞，可不是吃吃止痛藥，勉強不痛就好，如果讓損壞的骨頭承重將持續對髖關節造成破壞，增加併發症的風險，且影響後續的治療。

照護線上

人類是直立行走的物種，髖關節扮演相當重要的角色。球狀的股骨頭裝在碗狀的髖臼裡，讓髖關節能夠達到相當大的活動度。

因為髖關節需要負載全身體重，承受很大的壓力，倘若髖關節受損、活動角度受限，將讓患者連站立、坐下都出現問題，對生活品質造成極大衝擊。

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中國醫藥大學附設醫院骨科洪誌鴻醫師指出，當髖關節疼痛時，可以使用一些消炎、止痛藥，但當髖關節結構損壞時，勢必需要接受人工髖關節置換手術，以免讓髖關節的問題惡化。

為了解決髖關節損壞的難題，早在1930年代便有醫師嘗試使用不銹鋼製成的人工髖關節進行全人工髖關節置換手術。因為髖關節需要承重且頻繁活動，所以人工髖關節的材質、設計與手術技術也持續改良。

「要進行人工髖關節置換手術，得先通過多層肌肉與軟組織。」洪誌鴻醫師解釋，「傳統手術會直接切斷肌肉，造成較多的破壞，術後疼痛較嚴重、恢復期較長。近年來發展出來的『前側入路人工髖關節置換手術』，會從肌肉的間隙進入，減少對肌肉、軟組織的破壞，讓患者可以恢復較快、疼痛較少、步態也較穩定。」

經過多年的蛻變，除了手術技術的進步，人工髖關節的材質也持續進化。

全人工髖關節，幾個重點要注意

全人工髖關節組件包含「髖臼杯」、「髖臼襯墊」、「股骨頭」、「股骨柄」。在髖臼這端，醫師會將髖臼杯鎖入髖臼窩，然後裝入髖臼襯墊；在股骨這端，醫師會將損壞的股骨頭切除，將股骨柄裝入股骨幹中，再鎖上人工股骨頭。

洪誌鴻醫師說明，選擇全人工髖關節時我們會關心幾個重點，包括髖臼杯要牢牢固定在髖臼窩裡、人工股骨頭與髖臼襯墊要耐磨且低摩擦、股骨能夠生長癒合將股骨柄牢牢固定，因為各組件的任務不同，材質需求皆不相同。

「髖臼杯」：固定於髖臼窩中，大多使用金屬材質。

「髖臼襯墊」：相當常見的是塑膠襯墊，過去是用聚乙烯來製作，但在反覆摩擦之後可能出現碎屑，導致併發症，所以發展出多種高耐磨聚乙烯來改善。後續又開發出陶瓷材質的髖臼襯墊，陶瓷是生物相容性高、且相當安定的材質。

「人工股骨頭」：人工股骨頭與髖臼襯墊間的接觸面是人工髖關節的主要摩擦面，目前有不同抗摩擦耗損材質的搭配選擇。可使用合金製作，搭配塑膠襯墊；也可以使用陶瓷製作，搭配塑膠襯墊或陶瓷襯墊。陶瓷材質具有高拋光性與高抗斷裂性，能夠有效降低接觸面間的摩擦力，且拉長人工關節的使用年限。

「人工股骨柄」：使用合金製作，會插入股骨幹中。為了預防鬆脫，股骨柄與骨頭的接觸面會進行各種處理，以幫助骨頭癒合將骨骨柄牢牢固定。有些是將股骨柄表面處理得較粗糙，增加摩擦力；有些是使用「羥基磷灰石塗層（hydroxyapatite）」。

羥基磷灰石塗層與人體骨骼的成分相似，有良好的生物相容性，在骨頭復原癒合的過程中，新生骨頭組織能夠與羥基磷灰石塗層結合。股骨柄全部塗層可增加長期穩定度，減少脫落的機會。因為不使用骨水泥，可避免出現過敏反應、骨水泥栓塞症後群。

目前全人工髖關節的品項眾多，有健保及自費品項，材質、特性、設計不盡相同，患者可與醫師討論，選擇合適的全人工髖關節。

全人工髖關節置換術後愛注意

全人工髖關節置換術後務必注意負重與活動度，剛手術完那段時間可以走路，但是只能負擔部份體重，暫時不能任意跑跳，洪誌鴻醫師提醒，等到六個月後，骨頭與植入物的接觸面癒合長好了，才能脫離枴杖或助行器，漸漸恢復溫和的運動。

洪誌鴻醫師說，接受全人工髖關節置換術後，在髖關節內收或髖關節屈曲時要特別留意，若超過90度，人工髖關節可能會脫臼。

平躺的時候請維持髖關節外展，大約是將一個枕頭平放於兩腿間的姿勢，不能讓兩腿交叉，翻身時兩腿須維持夾兩顆枕頭的距離。椅子、馬桶要夠高，不可讓膝關節高於髖關節，不可以翹腳。洗澡建議採淋浴方式，不可直接坐進浴缸裡。記得不能過度彎腰撿地上的東西。患者最好維持理想體重，避免髖關節承受過大的壓力。

若開刀部位發紅、腫脹、滲液，活動時聽到髖關節有異常聲音或感到異常疼痛，皆要盡快回診。

貼心小叮嚀

洪誌鴻醫師說，當髖關節出現疼痛、活動角度受限時，務必盡快就醫檢查。髖關節損壞，可不是吃吃止痛藥，勉強不痛就好，如果讓損壞的骨頭承重將持續對髖關節造成破壞，增加併發症的風險，且影響後續的治療。

人工髖關節手術技術的進步，如前側入路人工髖關節置換手術的發展，能減少術後疼痛、增加步態穩定度；人工髖關節材質的進步，能減少摩擦力、增加耐用度，這些發展都有助於提升治療品質。及早就醫、及早治療，才能達到較佳的預後。

【特別公開】全人工髖關節置換手術衛教圖卡可由以下連結下載喔！

圖卡二：全人工髖關節 置換手術

圖卡三：全人工髖關節 幾個重點要注意

圖卡四：全人工髖關節 術後保養要點

本文經授權轉載自照護線上 全人工髖關節手術重點提醒，醫師圖解

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