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自由開講》請環團明示：能接受的發電方式到底是什麼？

2021/03/02 10:10

蘇怡如

到底什麼發電方式是「荒野保護協會」可以接受的？

社會上較有共識的減煤廢核此處不提，對於綠能，荒野保護協會也總是處處反對。這次的三接工程已儘量減少環境破壞，但只要沒達到貴會高標，貴會就是一貫反對。所謂的替代方案台北港，姑且不論時間上緩不濟急和居民反對，以貴會一貫態度，相信屆時仍是吾道一以貫之反對到底。

荒野保護協會。（資料照）

任誰都希望能兼顧經濟發展和環保，高舉環保大旗更是高大尚的政治正確。所有可行有效」、夠用的發電方式貴會都反對，請問是要用愛發電？或者大家都不要用電？以貴會的高標只有人類滅絕才行。提出反對或證明反對有憑有據都不難，重點是問題要解決，或至少提出可行的替代方案，不然跟只會說我不要的小孩又有何異？

撇開三接爭議不談，若要暢談環保，至少先從吃素，不開車，不吹冷氣，就算沒有疫情也不出國，不吃進口水果，不用智慧型手機，不吃高山高麗菜，不到清境農場度假做起。然而貴會成員真的身體力行的，大概只有隨身攜帶環保餐具，購物拒用塑膠袋，和共乘這類不值一晒的初階環保。

疫情期間人人口罩不離身。依照貴會一貫邏輯，口罩造成巨大而不可逆的環境污染，是否應該搞個拒戴口罩的公投？人類是污染地球的元凶，是否應該搞個一胎化病老任其自然死亡不應醫療以免醫療器材污染環境的公投？

退休科技公司主管

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