自由開講》請環團明示：能接受的發電方式到底是什麼？

蘇怡如

到底什麼發電方式是「荒野保護協會」可以接受的？

社會上較有共識的減煤廢核此處不提，對於綠能，荒野保護協會也總是處處反對。這次的三接工程已儘量減少環境破壞，但只要沒達到貴會高標，貴會就是一貫反對。所謂的替代方案台北港，姑且不論時間上緩不濟急和居民反對，以貴會一貫態度，相信屆時仍是吾道一以貫之反對到底。

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荒野保護協會。（資料照）

任誰都希望能兼顧經濟發展和環保，高舉環保大旗更是高大尚的政治正確。所有「可行」、「有效」、「夠用」的發電方式貴會都反對，請問是要用愛發電？或者大家都不要用電？以貴會的高標只有人類滅絕才行。提出反對或證明反對有憑有據都不難，重點是問題要解決，或至少提出「可行」的替代方案，不然跟只會說「我不要」的小孩又有何異？

撇開三接爭議不談，若要暢談環保，至少先從吃素，不開車，不吹冷氣，就算沒有疫情也不出國，不吃進口水果，不用智慧型手機，不吃高山高麗菜，不到清境農場度假做起。然而貴會成員真的身體力行的，大概只有隨身攜帶環保餐具，購物拒用塑膠袋，和共乘這類不值一晒的初階環保。

疫情期間人人口罩不離身。依照貴會一貫邏輯，口罩造成巨大而不可逆的環境污染，是否應該搞個拒戴口罩的公投？人類是污染地球的元凶，是否應該搞個「一胎化」或「病老任其自然死亡不應醫療以免醫療器材污染環境」的公投？

（退休科技公司主管）

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