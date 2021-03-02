胡，怎麼說》中共丟出禁鳯梨政治炸彈，炸出了什麼？

胡文輝

中國以「鳳梨」當懲罰壓迫台灣的政治報復性武器，日前突然片面宣布禁止台灣鳳梨進口，但是，這個「鳳梨政治炸彈」炸傷不了台灣，反而「炸」出台灣人民的團結，「炸」出台灣團結扺抗中共霸凌的命運共同體意識，把台灣人民「炸」在一起！

總統蔡英文（中）前日（28日）在高雄市長陳其邁（左2）、農委會主委陳吉仲（右2）及立委邱議瑩（左1）、邱志偉（右1）等人陪同下，到高雄市大樹區鳳梨產銷班訪視農友，眾人一同品嚐鳳梨。（中央社）

中國台辦聲稱，因檢出台灣鳳梨中有粉介殼蟲，為了防止病蟲害才禁止。但是，這當然只是表面理由，這個理由簡直就如脫褲子放屁，經不起事實驗證：

請繼續往下閱讀...

1，粉介殼蟲在中國原本就有，不會因台灣鳳梨帶入而另遭蟲害，中國種植台灣品種的金鑽鳳梨及其他品種等，一直都有粉介殼蟲要防治，竟拿來當禁鳳梨的藉口。

2，台灣鳳梨銷中國的檢驗（含病蟲檢疫）合格率高達99.79%，去年10月以來，合格率更是100%，要反問中國的是，中國外銷的生鮮農產品合格率有這麼高嗎？如果各國連99.79%都合格的也要禁止，中國仍能外銷的農產品大約幾乎全沒了。

台灣鳳梨銷中國的檢驗（含病蟲檢疫）合格率高達99.79%，去年10月以來，合格率更是100%，要反問中國的是，中國外銷的生鮮農產品合格率有這麼高嗎？（資料照）

中國台辦只是找個理由而已，倒是中共外圍官媒環球時報坦白招認以禁鳳梨為工具的政治意圖了，發表社論指稱，是因民進黨「辜負了中國對台灣的政治善意」、「惡意利用這些善意做為為非作歹的資源」。它還宣稱，禁鳳梨根本不算牌，未來會有什麼牌，「將留給民進黨一連串噩夢」。

面對中國祭出禁鳳梨的政治炸彈，台灣政府、民間、企業都馬上力挺鳳梨農，才不過3天，出面承諾購買質優好吃台灣鳳梨的數量，已接近達標台灣外銷中國的鳳梨數量一年約4萬公噸。「吃鳳梨」成為今年的新流行，甜美、好吃、營養、健康，就是挺台灣的滋味。

除了急統派那少數中的少數極端派，仍在盲目呼應中共之外，連馬英九也說中共此舉「傷害台灣民眾感情」，趙少康也呼籲中國應有泱泱大國風度「仁者以大事小」，黨魁江啟臣則忙著協助鳳梨農賣鳳梨，朱立倫更直稱很火大對岸片面改變。當然，藍軍諸要角都不會忘記藉此歸責民進黨蔡英文政府，但民氣的形勢比人強，此時如自外於台灣、不挺農民，他們將立刻被台灣民意掃到政治垃圾堆。

國民黨主席江啟臣（前左6）昨日南下關心鳳梨外銷困境的問題，籲請政府提出有效的對策。（資料照）

其實，藍軍仍執迷不悟的是，中共專制政權不仁，以萬物為芻狗，霸權壓迫、霸凌手段，無所不用其極，哪是什麼泱泱大國，更遑論什麼仁者以大事小了。

「禁鳳梨」當然是一個中共對台灣政治懲罰耍出的卑劣手段，而且，以中共近年來的霸權擴張，威嚇四鄰各國，包括對澳洲、對日本、對台灣等等，我們必須體認，這個「鳳梨政治炸彈」只是中共牛刀小試，不過，非但沒有炸傷台灣，反而炸出台灣團結扺抗中共霸凌的命運共同體意識。

中共的禁鳳梨炸彈，更促使台灣對中共的養、套、殺策略提高警覺，何只是鳳梨而已，對政黨、政客、企業、學界等也一樣，無論政治、經濟、社會、教文等層面都是，中共養你、套你，就是為了殺你，當中共為了某種目的，要殺你之時，它怎麼可能會手軟？你如仍要被養、被套，當它的忠狗，就隨時準備被「祖國」當祭品犧牲吧，到時可不要哀求大家來救你！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法