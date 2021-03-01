法操》國家檔案好神祕，但其實申請閱覽超容易！

為符合轉型正義精神、推動歷史事件研究與公民之轉型正義教育，促進轉型正義委員會依政治檔案條例規定，陸續清查過去威權時期政府機關的檔案，經由檔案局與專家學者審定屬於政治檔案者，將於限期內移轉為國家檔案。

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為符合轉型正義精神、推動歷史事件研究與公民之轉型正義教育，促進轉型正義委員會依政治檔案條例規定，陸續清查過去威權時期政府機關的檔案，經由檔案局與專家學者審定屬於政治檔案者，將於限期內移轉為國家檔案。

清查後發現過去威權時期有非常多大法官解釋同樣遭政治力介入，相關會議資料依法應移轉為國家檔案，而司法院大法官書記處曾經以所謂「保障評議過程秘密」為理由，拒絕移轉相關檔案並主張應限制外界閱覽，不過因為於法無據且違背轉型正義精神，現已有部分大法官解釋會議資料移至檔案局管理，並可供民眾申請閱覽或應用。

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以下法操就要來告訴大家如何申請閱覽國家檔案，其實比想像中簡單很多喔！

首先先到國家檔案資訊網的國家檔案檢索，搜尋想閱覽的資料並確認資料狀態。

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搜尋結果中如果在全文影像欄已經可以點選，表示檔案已經數位化成圖檔，且可以直接在線上閱覽，直接點選圖示進入下一個頁面即可觀看檔案內容。

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如果搜尋結果顯示已數位化，但還沒有全文影像的話，就必須填寫申請書申請閱覽，再根據檔案是否完成開放處理，決定可以立即提供檔案或是必須親至國家檔案閱覽中心先行閱覽。（更多國家檔案申請流程相關資訊可參考閱覽中心的使用說明）

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國家檔案閱覽中心位於行政院新莊聯合辦公大樓一樓，鄰近桃園機場捷運線新莊副都心站，搭公車前往也十分方便，歡迎有興趣的民眾多加利用！

桃園機場捷運線新莊副都心站。（法操提供）

本文經授權轉載自法操 國家檔案好神祕，但其實申請閱覽超容易！

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