自由開講》和解向前不是出席或哽咽而已！

「和解向前」不是出席或哽咽而已！（資料照）

蕭嘉弘

充滿投機性格、缺乏核心價值的台北市長柯文哲，邀請前總統馬英九出席今年的228紀念活動，引發抗議，除了台灣國家聯盟退出，副總統賴清德也取消前往，柯的「搖擺信念」是想藍綠通吃，消費歷史上的悲劇—中國國民黨二二八屠殺事件，預計出席的前總統馬英九被問及此議題時，一度哽咽，表示他是被誤解。

柯又扯他是「醫師性格」，對病人不會問黨派，但已是政治人物的他，自甘墮落淪為投機政客，對政黨政治和政治咎責毫無信念和態度，還進一步自誇說北市紀念設市百年，二位前後總統扁馬也是前市長同台，並願坐下來合照，顯見還在「張飛打岳飛」。

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對二二八事件咎責和找出元兇，特別是移除首都市中心的蔣介石紀念堂的黑銅像，中國國民黨往往說一套、做一套，一路走來欠缺真心檢討和尋求和解的態度，才是社會無法融合向前的主因。和解不是打扮好出席，做做樣子，歷史悲劇這樣就過去、算了，結束了。柯再次的「一日雙塔」紀念二二八事件和受難者，和市府的228紀念活動「為消費，假和解」，是踐踏台灣歷史的一體兩面，無助走向共同的未來，令人遺憾。

（特約領隊導遊）

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