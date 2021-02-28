自由開講》228 台北一場大屠殺：我僥倖活下來

吳兆熊

台灣歷史上最黑暗的日子，就是1947年2月28日，也就是74年前的今天。因為代表二戰盟軍接收台灣的國民黨政府貪污腐敗，搶奪百姓的財產，藐視台灣人，純樸的台灣人忍無可忍，因而起來反抗。於是蔣介石派陸軍第21師來台灣鎮壓暴動，進而大舉清鄉。蔣介石第一次拍發給台灣省行政長官陳儀的電報文如下：「陳長官。已派步兵一團并派憲兵一營限本月七日由滬啟運勿念中正。」（在右上角有電報代日「微」就是5日，也就是台北當日受到。）蔣介石留下親筆字而且簽了名，他就是228慘案的元凶，鐵證如山，無庸置疑。

蔣介石第一次拍發給台灣省行政長官陳儀的電報文如下：「陳長官。已派步兵一團并派憲兵一營限本月七日由滬啟運勿念中正。」（作者提供）

中國兵在基隆港上陸之後，就開始用機關槍掃射殺人，從基隆開始向台北進行，一路掃射，見到人就開槍，或用刺刀衝刺，又搶又奪，獸性大發作，進行清鄉大屠殺。從基隆、八堵，經過台北、桃園、新竹、台灣中南部，最後跟高雄屠夫彭孟緝的軍隊會合，掃到台灣尾端。這是人類歷史中，清鄉大屠殺最惡毒的一場。估計台灣人大約有兩萬到四萬人被中國兵殺死。當時許多社會賢達人士都被抓去當眾槍決，台灣知識份子的精英一瞬間全被消滅。

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從那時起黑暗就降臨到台灣，台灣人受獨裁的蔣家政權恐怖政治控制，足足有四十年之久。警備總部控制台灣人的生死，特務都是在半夜來敲門抓人，台灣人在他們自己的土地上變成二等公民。任何有關「台灣」的事務都被受壓制。有數不清的國小學生因為在學校講母語（台灣話）就受罰，我也是因此被罰過。

有數不清的國小學生因為在學校講母語（台灣話）就受罰，我也是因此被罰過。（截圖自台北蜂鳥臉書）

在這場一連串的清鄉血惺殺戮中，台北有一次大屠殺剛好我身在其中，僥倖活了下來。當時我還只有六歲大，在台北福星國小上幼稚園。發生的日子據我的推算是3月14日，地點是從北門沿著中華路一直到西門町，再過去我就不知道了。那天，我母親帶著我到艋舺（今日的萬華）一家棉被店將一件棉被帶回家（以前有將壓扁的棉被再彈鬆的服務）。我們回家沿著中華路向北門走，在開封街和洛陽街那段，看到一大群人深深地圍住北門。

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我們還在外圍的時候，我們遇到一位我母親的老朋友，她就住在這附近。我阿母就問她，這麼一大群人圍著在看什麼啊？她回答說，在北門口有中國兵在槍斃人喔！你們最好不要過去那邊！但我們回家的路一定要經過北門，這該怎麼辦？當我母親正在想怎麼回家時，忽然間，前面有一大群人各個瘋狂地奔開，跌跌撞撞做鳥獸散。剎那間，我們才意識到，在倉皇失措的人群後面有約略十輛大卡車，卡車上面架著機關槍，中國兵正沿路向群眾掃射！

我母親趕快一把抓住我的手，拉著我，兩個人就飛快地把自己拋擲到朋友的屋子内。腳才剛踏進門内，我們就聽到機關槍的子彈，咻～飛過我們的頭上，子彈打到這日本宿舍的屋瓦上，屋頂上傳來恐怖的khiak--khiak--khiak的聲音，這恐怖聲音讓我永生難忘。

我們躲在朋友的屋内大約有15分鐘之久，仔細聽外面，似乎已平靜下來了，我媽就想要趕快回家。她想，現在既然經過北門不安全，我們就只好繞一大圈，沿著淡水河水門那邊回去。於是向母親的朋友道謝後，出門上街，我們一出去才看到這世間最悽慘的一景，到處都是死傷的人，沿路遍地都是血！我印象最深刻的就是一位青年人，躺在「三線路」的路邊草地上，他穿著筆挺的西裝還打著領帶，而鮮血還在從頸部啵、啵、啵冒出來，整條領帶都沾到血。後來我長大成人、上班做事，我都不太喜歡打領帶，因為每次打領帶的時候，我總會想起那位青年人，頸子的血水還在冒出來。在1989年6月4日，我看到電視新聞報導中國兵在北京天安門，用坦克車機關槍對手無寸鐵的青年學生大屠殺時，那幕恐怖的228情景又再一次浮現在我眼前，恍若又再做一場恐怖的惡夢。

每次我回憶起228大屠殺，我越感到我母親事實上生我兩次：第一次是我出生的時候，第二次是我六歲時，母親拉我一把，從鬼門關前拖回來。我越想這件事，我越感到我與世無爭了，我要好好的、有意義的來活這第二次的機會，借來的生命。

Formosa Betrayed（被出賣的福爾摩沙）（作者提供）

我所目擊的大屠殺現場是在中華路，路的西邊隔著縱貫鐵路，不遠之處座落著美國領事館。當時的美國副領事GeorgeH.Kerr有親眼看到這件大屠殺，他後來出版了一本書，叫做Formosa Betrayed（被出賣的福爾摩沙），每一個讀了這本書的台灣人，無不深深地感觸涕零。Kerr在書的前頭有這樣寫著：（譯文）「謹獻給我的福爾摩沙朋友⋯⋯紀念1947年的三月事件。」

同樣的，我在此謹向所有228慘案的犧牲者在天之靈，獻上紀念、安慰、與祝願，正義終會得以伸張，台灣決對不會讓這種慘劇再發生。

附注：本文首先在228事件60週年時以台文漢羅體及英文在「無名小站」的部落格發表；在2011年2月時以台文「228大屠殺現場ê六歲囝仔」發表在台灣基督長老教會的「新使者」第122期。本文翻成中文時，有稍微修改。

（旅美退休教授）

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