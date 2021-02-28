自由開講》柯文哲紀念二二八的盤算

柯文哲（左）紀念二二八的盤算。右為前總統馬英九。（報社合成）

陳啟濃

二二八的歷史不能遺忘，紀念的意義在於記取教訓，並緬懷感恩那些為民主犧牲的前輩。然而台北市主辦的二二八紀念活動，竟然邀請同樣是黨國機器加害集團的一分子前總統馬英九參加，這就是十足的藉紀念歷史事件來壯大自己的聲勢，裝清高假慈悲，趁機要收攏民心。

這是柯文哲一貫的作風，他認為對中國要唱和，不該和中共對抗，因為兩岸一家親。對於政黨政治，他看到要坐收漁翁之利，站在高山上看著兩虎相鬥，兩敗俱傷後再出來當好人，享受當和事佬的特權。這樣的人自我感覺良好，把自己看得理直氣壯，自以為眼光高超氣度恢弘。說穿了只不過是鄉愿，和稀泥的沒有價值立場的搖擺族。

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馬英九目前的身分是前總統，對於二二八紀念活動不是必定要參加致詞的人物，雖然有協辦單位想要邀請，但也有其他單位大力反對。台北市政府應該秉持圓滿和諧的態度辦好紀念活動，對於馬英九這樣爭議性人物，是讓二二八受難家屬會引發嫌惡感的人，不必要特地邀請他參加並致詞。

柯文哲的心態就是一句話「大家要彼此包容嘛！」他只是想要從中獲取政治利益，讓大家認為他是一個能包容有度量的政治人物，進而收編更多中間選民的人心。他不是不知道馬英九當年也是特務學生，也是政治迫害集團的幫兇。不僅如此當年刪除民法100條的政治言論叛亂罪，馬英九是反對者，而且總統民選，馬英九更是力主中國法統反對台灣人民直選總統。

柯文哲總是想扮演超然者的角色，彷彿台灣政治都是一團惡臭，只有他渾身芳香。他把自己神聖化成台灣和中國的和平倡議者，更把自己偽裝成政黨政治的超脫者。當然對於二二八紀念活動，他只會想到自己如何藉此提高身價贏得美名，從來不會認真思考紀念活動的真實意義何在。

（教育人員南投縣民）

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