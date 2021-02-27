神楽坂週記》 敬逝去的青春與純情：水谷直樹與《人類貓科》

在年齡已經超過劇中角色一倍有餘，而人生也已經發生過數度巨大轉折的我眼中，《人類貓科》就像是凍結著的某個時空片段—曾經憧憬的那種純情與那樣的戀愛，大概是永遠不可能再現的。然而就因為那是不可能的，所以才顯得有魅力。

神楽坂雯麗

國中時期，在台灣的漫畫版權年代即將來臨的前一刻，當時還把「漫畫家」做為人生目標的我，在某一期動畫情報誌《神奇地帶》上讀到一則漫畫書評，而評論的對象則是一套校園愛情喜劇作品《人類貓科》（人類ネコ科）。

誠實地說，在此之前我並不認識《人類貓科》的作者水谷直樹（みず谷なおき，這是他的本名，與現役聲優水谷直樹當然無關），當然也談不上看過他的作品；書評的詳細內容，經過近三十年，我當然已經想不起來了，然而必定也給我留下了深刻的印象—在《龍少年》與《星少女》初次創刊的那個暑假即將結束時，我寫好了劃撥單，人生第一次（也是至今為止最後一次）透過郵政劃撥，向東立出版社直接郵購了這套三本單行本完結的漫畫—因為在書店實在買不到。

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筆者從國中時代保存至今的東立（無版權）版《人類貓科》。全套共三冊。（作者提供）

雖然正式來說，那時台灣已經是版權漫畫時代了，但東立出版社還是很盡責地把我郵購的漫畫以包裹寄到（畢竟清庫存有必要）。因而，我手上的《人類貓科》依然是無版權本，也就是當年常見的，把漫畫角色的日文名字抽換成中文姓氏這種格式的版本。

賴北斗是個普通的高一學生，雙親因為工作常駐澳洲，所以他寄宿在某間除了他之外全是女大學生的合租宿舍。由於整天被這些喜歡捉弄他，完全不把他當男人看的大姐姐們包圍，他對異性抱持著根深蒂固的幻滅，與由此導致的漠然。 但是在陰錯陽差之下，他卻與天真善良、可愛漂亮，然而不知世事的校花江若舞成了一對情侶—也因而立刻成為全校男生的公敵，從此賴北斗的高中生活永無寧日......。

「我們根本沒有把你當男人看啊。」（作者提供）

對現在的讀者來說，連載於1985～1986年間的《人類貓科》，一言以蔽之，就是「純情」。

連想到接吻都會臉紅的純情女主角若舞。（作者提供）

雖然是以青春的高中生活和校園愛情喜劇為主題的漫畫，但《人類貓科》的主角們，實在是純情到無以復加的境界，那是一個接了吻被別人看到，就可以畫出集中效果線和哇哇大叫的背景人群；不小心傳出了「跑回本壘」的流言，冤枉的男主角就會被全校男生抓來「公審」的年代。當然，原本《人類貓科》就是一部以少年漫畫連載為前提繪製的作品，但是這樣的純情青春喜劇，在現在這個無論是作者、出版社，乃至於漫畫讀者的口味都一年比一年重的時代讀起來，反而有種陌生而久違的新鮮感。

在筆者見過把電玩入畫的漫畫家當中，水谷直樹所畫的紅白機，再現度無出其右者（想想冨樫義博在《幽遊白書》裡畫的超任連卡帶都沒插好）；註解中還明言正在玩的遊戲是《成龍踢館》，也能從狀聲字中看出端倪。（作者提供）

水谷直樹本身也是阿宅素養相當高的漫畫家，在畫面中不時可以看見他對《機動戰士鋼彈》或者當年剛開始連載不久的《五星物語》的喜愛；生活在1985年的主角賴北斗玩著紅白機上的《超級瑪利歐》的場面，還有學園祭中因為「錄影帶愛好會」疑似關起門來偷放《Cream Lemon》（1984年成人動畫系列，一般被認為是日本商業成人動畫的元祖。）而在門口埋伏，準備破門而入的生活指導（訓導）主任......這些無數的小細節，如今看來都充滿了時代感。

今天我們閱讀《人類貓科》，除了欣賞非常王道的校園戀愛喜劇之外，更有趣的是透過水谷直樹精緻的作畫與畫面安排，彷彿透過時光機畫面，看著那個時代的年輕主角們，在沒有網路、手機、電腦......的世界中如何生活、搞笑、吵架和談戀愛。這又是另一種充滿後設快感的樂趣！

是阿宅也是（二戰德國）軍宅的水谷直樹，常常讓角色突然換上軍服拿起BB槍來製造笑點。注意，這格畫面中連BB彈都一顆顆刻畫了出來。（作者提供）

水谷直樹本身並不是多產的漫畫家。擔任過望月三起也助手的他，由於對原稿品質的要求相當高，所以所有稿件幾乎都是自己一個人獨力繪製完成的。他的作畫密度高，畫面中的資訊量以校園愛情喜劇漫畫來說，也是極為豐富；在他的幾部短篇得到《週刊少年SUNDAY增刊號》讀者熱烈支持之後，《週刊少年SUNDAY》曾希望他進行週刊連載，然而水谷直樹卻以「在週刊連載的狀況下，無法保證作畫品質的穩定」拒絕了連載邀請，這也使他留下空前絕後的「新人漫畫家拒絕在《週刊少年SUNDAY》上連載」的紀錄。

基於類似的原因與本身對動畫業界的了解，他也不同意自己的代表作《人類貓科》被改編為當時常見，但品質極為不穩定的OVA動畫。

進入1990年代之後，水谷直樹轉移陣地至《月刊少年Captain》上，雖然作品依然維持高品質，但卻由於身體狀況欠佳，因而產量十分稀少；而他更從1993年左右陷入低潮，幾乎停止漫畫活動，一直到1998年才逐漸復出；但造化弄人，1999年2月8日，就在即將開始執筆《Hello! あんくる》最終回的時候，水谷直樹卻突然在睡夢中猝逝，在38歲壯年時撒手人寰。

曾經那麼喜愛《人類貓科》的我，當時卻對這件憾事一無所知。就和大多數在青春期閱讀《人類貓科》的讀者一樣，在經歷了高中、大學的人生階段之後，我幾乎早已忘記這部漫畫與它的作者；在作者過世的那一年（1999），東立出版社又再次出版了《人類貓科》的正式授權中文版，而我也曾經購買過這個版本；然而對於「恢復正常」的人名，卻總是覺得格格不入—儘管它的翻譯、裝訂、印刷，理所當然更好一些。幾年後的某一天，當習於上網，也多懂了一些日文的我，一時興起搜尋了「みず谷なおき（水谷直樹）」，卻發現這個我在青春期非常喜愛的漫畫家，早已在幾年前突然過世時，真有一種晴天霹靂的感覺。

現在，在年齡已經超過劇中角色一倍有餘，而人生也已經發生過數度巨大轉折的我眼中，《人類貓科》就像是凍結著的某個時空片段—曾經憧憬的那種純情與那樣的戀愛，大概是永遠不可能再現的。然而就因為那是不可能的，所以才顯得有魅力。

水谷直樹留下的作品不多。就個人所知，曾被譯為中文引進台灣的除了《人類貓科》之外，尚有《街頭雙嬌》、《水古直樹短篇傑作集》與《他的姐姐是我媽》。假如有機會在租書店或舊書店看到水谷老師的作品，請拿下來翻一翻，緬懷一下那個逝去的漫畫家，與他一手打造的純情青春吧。

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