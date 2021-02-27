紐約地途》從抗疫神壇跌下來的紐約州長郭謨

短短的一年時間，郭謨從坐在抗疫有功的神壇上被認為是民主黨2024總統大選的主要參賽者之一，到現在雖不至於人人喊打，卻是腹背受敵的處境。政治的現實與翻轉之快速，才是一場人人喜愛的真人實境秀。

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日前美國達到了施打第五千萬劑COVID-19疫苗的里程碑，全美疫情狀況也在持續緩和當中。曾經是疫情震央的紐約審慎樂觀的期待更多民眾接種疫苗之後能早日恢復正常生活。一切看似正面，但紐約州卻有一個政治人物正遭逢可能是從政以來最大的危機。那就是州長安德魯．郭謨。

筆者曾於去年夏天為郭謨在防疫上的期中考給他打了一個勉強及格的65分，是鑒於紐約在第一波疫情最嚴重的情況下，他每天中午舉行疫情動態最新報告，說之以理，動之以情，呼籲民眾加強防疫，並且時常向時任總統的川普喊話，爭取更多來自聯邦的協助，的確有團結與安撫人心的效果，讓紐約州從最嚴重的地區轉為最輕微的州。當時甚至傳出民主黨有人建議是否該陣前換將，讓郭謨取代拜登來角逐白宮大位。

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紐約州長郭謨正面臨從政生涯最大的政治風暴。（AP）

郭謨在美國有線新聞網（CNN）主持節目的弟弟克里斯．郭謨也三不五時邀請擔任州長的哥哥上節目討論防疫狀況，兄弟之間在螢幕前的言語較勁、閒話家常還成為自由派人士的佳話。而郭謨最開心的時間莫過於去年十一月川普總統大選敗陣，而自己又在同一個月因為連續一百多天的疫情報告，罕見地以政治人物身份獲頒美國電視艾美獎的「國際艾美獎創辦人獎（International Emmy Founders Award）」。可說是達到擔任州長後的最高聲望。

郭謨因為去年連續一百多天的疫情簡報，把自己的聲望推到最高，也因而獲頒美國電視艾美獎的「國際艾美獎創辦人獎」 （圖：作者提供）

只是台灣有一句「僥掰沒有落魄的久」諺語，用來形容郭謨從那之後的遭遇實在非常貼切。進入秋冬之際，美國第二波疫情再起，紐約不僅沒有躲過，最糟情況時比去年春天還更慘。只不過因為同時間中加州德州等地的疫情更為嚴重，所以郭謨並沒有首當其衝成為眾矢之的。

美國武漢肺炎疫苗正式核准可以讓民眾施打後沒多久，紐約州就因為疫苗分配與可以施打民眾的資格排序沒有做好，出現有一批疫苗因為沒人打導致過期而必須全數丟掉的窘況。郭謨因而必須數度放寬施打疫苗的限制，讓更多人可以接種疫苗。而去年連同黨的州議員以及民間團體先後對被隱瞞的紐約州老人安養中心染疫死亡人數提出質疑，在今年一月底由同為民主黨的紐約州檢察官公布的調查報告，證實州政府的確是少報了一半在安養中心的死亡數目。許多在安養中心確診的老人是在被送往醫院治療時死亡，卻沒有算在屬於安養中心死亡的數目上。

當初批評郭謨的人認為，郭謨在向聯邦政府提出的疫情報告中隱瞞正確數字，是為了掩蓋去年春天郭謨不顧其他人反對，下了行政命令將確診染疫的老人從醫院提早送回安養中心，因而造成那些中心的疫情更加嚴重的錯誤政策。在州檢察官的調查報告出爐不久後，郭謨的秘書德羅莎（Melissa DeRosa）向州議會坦承政府的確是向聯邦政府少報了相當安養院染疫死亡的數目，但辯稱是因為擔心川普會拿這項數據來做出對紐約州不利的政策措施。

這下子一個可能的錯誤政策升級為欺瞞議會與人民的醜聞，但郭謨依舊不願意為他團隊的政策與行為道歉，並說「誰在乎那些人是在醫院還是安養中心死掉的？反正他們就是死了」。這樣的態度連同黨的州議員都看不下去，彈劾郭謨的聲浪越來越大。尤有甚者，代表紐約市皇后區的韓裔州眾議員金兌錫（Ron Kim）因為自己的叔叔也是在安養中心染疫死亡，是郭謨的批判者。他向媒體透露在德羅莎向他們坦承政府少報安養中心的死亡數目之後，郭謨曾經打電話給他，要求他採掩護政府的立場。金兌錫自然無法同意郭謨的要求，交談之間郭謨甚至威脅金如果沒有按照他的意思去做，郭謨有辦法摧毀金的政治生命。

代表紐約市皇后區的州參議員金兌錫控訴郭謨在電話中威脅要摧毀他的政治生命。（AP）

整個安養院死亡事件醜聞越滾越大，即使現在已經是拜登上任，聯邦政府的律師與聯邦調查局都已經啟動對郭謨處理安養中心事件的調查。郭謨施政的認同民調從去年七月的高峰72%掉到現在的54%，雖然還過半，但是在以民主黨選民為主的紐約州無疑是一大警訊。而CNN也很「巧妙」的在這個時間點宣布不讓郭謨的弟弟克里斯在自己的節目上訪問郭謨，並稱之前之所以允許這樣的訪談是因為出現前所未見的疫情，而紐約州又是最嚴重的地區，所以才開特例。

郭謨的衰事並沒有到此為止。曾經擔任郭謨重要幕僚的林西．博一嵐（Lindsey Boylan）日前在自己的網站上撰文揭露郭謨曾經對她進行性騷擾，在單獨見面時未經她允許的情況下親吻她嘴唇以及碰觸身體其他部位。儘管郭謨斷然否認，但他之前對議員和政府幕僚的蠻橫態度與霸道行為卻因而陸續被挖出來。

郭謨被前任幕僚博一嵐控訴有性騷擾行為。（圖：Getty Image）

除此之外，郭謨還要應付紐約市長白思豪的「補刀」。在州眾議員金兌錫指控被郭謨「威脅」的隔一天，白思豪在媒體訪談時說他絲毫不懷疑金所說的事情，那是「經典的郭謨」，並稱郭謨霸凌他人的行為不是什麼新鮮事。而性騷擾指控浮上檯面後，白思豪更是在隔天就呼籲司法單位要介入調查。這應該白思豪自自去年紐約疫情開始以來第一次有機會可以對郭謨做些反撲的動作。從學校是否應該因為疫情關閉、餐飲業的室內用餐是否開放，開放多少，到疫苗的分配等，白思豪一直與郭謨有意見相牴觸的情形，而且都因為州長有最終決定權而被壓著打。去年試圖爭取民主黨總統候選人提名但下場淒慘的白思豪，兩任市長任期即將屆滿。他在郭謨處境艱難時補刀，除了報復先前的遭遇之外，紐約政壇也認為有可能是為了要競選州長做準備。

紐約市長白思豪素來與州長郭謨不合，在郭謨面臨政治風暴時，不忘給予補刀。（圖：作者提供）

郭謨目前是在第三任州長的任內，他也已經公開宣佈將在明年州長選舉尋求第四任連任。不過因為安養院事件還有最新的性騷擾指控，讓他的連任之路出現很大的變數。更不用說三年多後挑戰白宮的機會離他越來越遠。平心而論，郭謨有傳統政客的政治魅力，也有一點黑幫老大的江湖氣息。但民眾看政治人物「長袖善舞」的表演，長期下來也是會疲乏，終究還是要靠政績與政策來檢驗他們。短短的一年時間，郭謨從坐在抗疫有功的神壇上被認為是民主黨2024總統大選的主要參賽者之一，到現在雖不至於人人喊打，卻是腹背受敵的處境。政治的現實與翻轉之快速，才是一場人人喜愛的真人實境秀。

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