自由開講》經濟成長躍全球之冠：半導體產業禁不起缺電危機

陳詩芸

前幾天美國白宮發函感謝台灣協助解決國際車用晶片短缺的問題，顯示出台美互動良好，去年召開經濟繁榮夥伴對話後，在供應鏈合作上將更緊密，雙方互惠互利、各自在全球供應鏈中扮演可信任的合作夥伴。台灣的半導體產業不僅是國內經濟的護國群山，更在全球經濟佔有舉足輕重的地位。趁著全球產業鏈重組、台灣經濟逆勢起飛之際，半導體大廠紛紛宣布擴廠並加碼投資台灣，其帶動的就業機會和經濟成長令人期待，但同時也代表國內用電需求將快速拉升，電力供應面臨迫切挑戰，穩定供電更將是穩定經濟最重要的條件之一。

台灣經濟正在全球發光 供電必須跟得上

本週主計處公佈我國去年經濟成長率高達3.11%，全球前30大經濟體中排名第一！全球疫情之年能異軍突起，除因防疫有成，台積電領軍的半導體護國群山更是大功臣，造就台灣史上最高年出口值，更開啟前所未有的國際曝光率。台積電今年持續擴大設廠，預計投入280億美元史上最高資本支出，將帶動相關供應鏈加深在地投資，加上台商回流設廠、外商加速投資台灣，預測今年民間投資可望破四兆元。但隨著產業蓬勃發展，國內用電需求必將暴增，如何維持「供電穩定」是現在最急迫的挑戰，也是穩住台灣經濟的關鍵。

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大潭燃氣電廠是最快速穩定的能源選項

核一、二廠將屆齡退役，綠能仍在發展需要時間，核四重啟耗時n年難以估計，未來數年北部供電責任幾乎全落在大潭電廠。包含台積電在內的竹科、內科、南軟等科學園區，以及首都圈和北部各大工業區都要依賴大潭電廠。可以說大潭電廠的供電穩定，牽動著台灣最重要的產業命脈。而順應國際淨零碳排趨勢，又要快速銜接發電缺口、同時考量穩定和潔淨，燃氣發電就是最好的橋接能源，也是能源轉型的必經途徑。因此台電在大潭電廠設置2部新的燃氣機組，預計明年上線正式供電。

半導體大廠缺電代價 我們都承擔不起

第三天然氣接收站（後稱三接）是為供應大潭電廠燃氣發電的天然氣需求而設置，但有環保團體認為會影響藻礁生態而強力反對並發起藻礁公投。其實現行的三接新方案已減少九成開發範圍，只在一小塊早已完成填海造陸的人工區域開發，完全避開藻礁生長區。但環團仍以鄰近開發也會影響藻礁為由反對新方案，並要求再耗時11年改至台北港興建接收站。

有環保團體認為三接會影響藻礁生態而強力反對並發起藻礁公投。其實現行的三接新方案已減少九成開發範圍，只在一小塊早已完成填海造陸的人工區域開發，完全避開藻礁生長區。（圖：中油提供）

別說台積電等不起這11年，台灣經濟也沒本錢能等；若沒有觀塘三接，北部供電時程難以銜接，大潭電廠發電效益和整個北部地區電力穩定都會出現風險。更何況任何半導體大廠若發生缺電所要付出的代價，沒有人承擔得起，這就是我們都得面對的現實。

藻礁公投代表對台灣未來能源和產業發展作出的選擇，真的不能當兒戲；追求經濟發展必須對環境代價有適度妥協，站在這樣的立場，就應接受已完全避開藻礁的三接新方案、不支持藻礁公投。我們的護國群山禁不起任何一次的缺電危機，關愛環境是美德，但過度濫用憐憫之心或正義感，反而可能對台灣經濟發展和國際經貿地位帶來無窮的後患。

（半導體科技產業研究員）

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