胡，怎麼說》中共要的「愛國者」，就是黑暗魔君的奴僕「戒靈」！

胡文輝

中共指揮下、港共政府推出香港公民參選公職的「九誡」，只要稍為看這「九誡」，馬上就了解，中共所要的「愛國者」治港，就如同黑暗魔君挑選「戒靈」統治香港！

黑暗魔君索倫手下有九個「戒靈」，是「忠黨愛魔」的邪惡奴僕，以恐懼為最厲害的武器，統治著它轄下的魔界；香港淪入中共專制政權轄下之後，中共統治香港的代理人正快速「戒靈」化，它所謂治港的「愛國者」，必須符合「九誡」的前提條件，就是必須徹底禁絕自由民主，連一絲絲念頭都不許，從腦從心都「忠黨愛共」，遵奉專制政權的黑暗指令，扼殺香港人民的自由、民主、人權絕不手軟。

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香港淪入中共專制政權轄下之後，中共統治香港的代理人正快速「戒靈」化，它所謂治港的「愛國者」，必須符合「九誡」的前提條件。（AP）

港共政府日前公布的2021年公職（參選及任職）條例草案，明訂香港公民參選公職DQ的「九宗罪」（九誡），犯了任何一誡，就會被DQ（註銷資格），說白了，中共、港共就是要它欽點的「戒靈」，才能參選香港公職（包括特首、立法會議員、區議員），不是戒靈就一律排除，確保戒靈們當選。 這項條例更可怕的是，你一旦參選，這九誡（九宗罪）就如專制的武器血滴子罩頂，違反港版國安法、香港基本法等等罪名就加身，不但將被DQ（註銷資格），5年內無法參選，恐怕還會被以犯下重罪遭逮捕、牢獄相加。 這是什麼碗糕法令？這根本就是禁止參選的法令！這是保證中共專制政權手下的「戒靈」一定當選特首、議員的法令！

看香港、想台灣。藍黨主張一個中國、兩岸統一（其實是台灣被統、被併吞），白黨講兩岸一家親，終局結果和藍軍並無不同。這裡只想問藍、白軍的頭頭們馬、趙、韓、江、柯等，你們不惜自己套上「九誡」、搶當專制政權的邪惡奴僕「戒靈」嗎？

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