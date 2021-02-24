自由開講》馬的中國是祖國還敵國？

林德宇

日前美國第七艦隊以自由航行任務為由駛入南海，並發布聲明表示，此舉是為了維護《聯合國海洋法公約》中規範的自由、合法使用海洋的權利，挑戰過度主張南海主權的國家。然而此聲明卻引來前總統馬英九的大肆批評，批評美國侵害我國主權，蔡政府不應該卑躬屈膝，不顧我國尊嚴。

前總統馬英九。（資料照）

在我看來，馬前總統根本就是「假維護中華民國主權之名，行配合中國南海主張之實」。是誰在有主權爭議的南海群島上大動作設置行政區？中國。是誰在南海建造8座人工軍事基地，將我國太平島包圍其中？中國。又是誰在日前推出「海警法」，授權海警在「管轄海域」對從事非法行為的船隻動用武力，進一步推動南海軍事化？還是中國！何以在這些議題上，不見馬前總統向中國呼籲，共同維護南海的區域和平跟穩定？

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不僅是此次美國航艦事件，在中國軍機不斷擾台之際，馬前總統也只是發發新聞稿，表示「予以譴責」；在2020年武漢肺炎疫情爆發之初，民進黨政府為優先守護台灣人民健康權益，暫停醫療外科口罩出口，也被馬前總統批評「沒有愛心」、「沒有人性」；到現在，當國際對中國研發出的武漢肺炎疫苗還存有疑慮時，他也大聲呼籲台灣不該拒絕中國疫苗，處處配合中國，對中國卑躬屈膝。

不禁讓人想問馬前總統，你心中的中華人民共和國，到底是祖國還是敵國？中華民國台灣在你心中佔了什麼地位？

（台中市議員）

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