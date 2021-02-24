自由開講》2030 願景論壇 國民黨的願景還是看不見？！

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國民黨黨主席選舉

今年的政治看點中，其中一個就是國民黨主席的選舉，在趙少康重回國民黨之後，提前點燃了戰火，也逼的江啟臣提前宣布要爭取連任，張亞中及其他有意角逐的人也都紛紛表態投入選舉，在此競爭激烈的情況下，每個想參選的人會使出渾身解數一點也都不意外，但是如果為了黨主席選舉的自身利益而犧牲黨的整體利益，那就另當別論了。

為了主席選舉 亂了國民黨陣腳

江啟臣最近一連串的積極動作，包括：Times next 100、藻礁連署及藍白合作等議題，很明顯有連任的強烈企圖心，但是其中的藍白合作卻飽受爭議。

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藍白合作 毛柯一體 柯版藍白合作

民眾黨這一年多來不斷透過各種管道聯繫在國民黨內失意的人並進行挖角，例如：謝立*、胡文*及許多國會助理黨工等，民眾黨的企圖心再也清楚不過，就是毛澤東當年對國民黨的策略「一分抗戰，兩分應付，七分發展。」

一分抗戰：藍白合作抵抗民進黨。

兩分應付：藍白合作上，民眾黨會為了不要破壞合作態勢而盡可能的應付國民黨（口惠而實不至）。

七分發展：藍白合作的重點在於發展民眾黨自身的實力，借國民黨的力量壯大自己。

柯文哲不只一次透露出他對毛澤東思想的熟悉及讚揚，現在他運用在此次的藍白合作中，非常妥適，毫無違和感。所以，顯而易見的，民眾黨的目的就是為了壯大自己的實力，而江啟臣的國民黨卻願意被此所利用。

2022基層人心浮動

藍白合作的消息一出，在地方準備議員初選的國民黨人士多少都有一點不安，以提名實務來說，例如：臺北港湖，國民黨表態要選的人至少有兩人，民眾黨又有現任臺北市副市長黃珊珊的幕僚陳宥丞有意投入議員選舉，如果藍白要合作，是要陳宥丞出線換黃珊珊不選台北市長嗎？根本有違一般常理。臺北松山信義區，國民黨內表態要參與初選的也至少有兩人，而民眾黨學姊黃靜瑩也有意要參選，請問藍白合作要怎麼談呢？像以上這樣的區域很多，還有士林北投甚至外縣市，這些都是藍白合作實務上的難關。最重要的藍營基層士氣，在一系列2030願景論壇後會是什麼樣的局面，國民黨黨中央似乎不是很在乎，江啟臣好像只在乎選黨主席的媒體曝光和自身氣勢。

台北市長柯文哲（左）、國民黨主席江啟臣（右）24日出席「願景臺灣2030」論壇。（中央社）

在剛剛2月24日結束的一場2030願景論壇中，柯文哲提到空屋稅及囤房稅的問題，這其實就是直指最大在野黨國民黨在立院針對居住正義的議題毫無作為，在國民黨搭的平台上直指國民黨的不足，完全呼應我們文中提到的「柯版藍白合作」核心。國民黨做了一個平台（願景論壇），然後讓一個有可能合作的盟友來打臉自己，這就是江主席的選舉戰略？而最根本的國民黨願景究竟在何方？依舊不明，令人玩味。

（政治觀察者）

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