自由開講》推內閣制只是個幌子？請趙少康直接放棄參選2024總統大選！

陳玉奇

因為身陷中廣案而被記者及名嘴懷疑「選黨主席、總統是選假的」（目的在替中廣案解套）的資深媒體人趙少康，近日拋出選上總統將推動內閣制做為其參與2024總統選舉的主要政見，以宣示其真選舉的決心。

中廣董事長趙少康。（資料照）

然後，弔詭的是，把推動內閣制當成選上總統的政見卻完全說不通，怎麼說呢？因為推動內閣制「必須修憲」，如果趙少康選上總統、國民黨沒在國會取得多數無法提憲法修正案，或憲法修正案提出後未達公民複決門檻，請問：趙總統如何自處？是不是準備兩手一攤說選舉政見不一定要落實？

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這並非空口說白話，我國總統當選門檻是相對多數，而憲法增修條文第12條的修憲複決門檻卻是「總選舉人數的過半」，比絕對多數還高。我們以2020年總統大選為例，2020年總統大選共有1931萬1105位合格選民，如果要達總選舉人數的過半是965萬5553票。即便得票拿到空前票數817萬的蔡總統、得票率56%絕對多數，其總票數都沒超過965萬5553票。

這代表什麼？這代表修憲議題必須具有全民高度共識，單靠總統當選票數也無法跨過修憲門檻。我們姑且不論廢除總統選舉變成虛位元首、由行政院長變國家實際領導人是否是全民高度共識，光把這種修憲議題當總統競選政見就非常荒謬，這反而比較像國民黨主席要推動公投的題目。

特別是，如果一位政治人物真的覺得總統這麼壞，何必說要選上總統再來改？有魄力、真心為台灣的政治人物不是應該說：我趙少康根本不參與總統選舉，因為這制度太壞，我要推動公投請全民同意內閣制。

所以，在此呼籲趙少康：請直接放棄參選2024年總統、推動全民公投支持內閣制。否則，你那個政見就是「騙票的假政見」！

（中小企業負責人）

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