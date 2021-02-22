法律白話文小學堂》遺產繼承談不攏？打好官司不打架！

在律師工作數十年的生涯當中，我看到客戶怨氣最深的一種，就是遺產糾紛（沒有之一）。骨肉至親的兄弟姐妹之間，搶起遺產來，刀刀見血，絕不手軟。常常是如果家裡很貧窮，和樂融融；但若家中富貴，搶遺產搶的你死我活。

大鬍子律師 戴家旭

陳阿姨穿著一身大紅色的衣裳，在律師室裡和我相談。她說話帶有客家口音，讓我覺得特別親切，因為我也是講話起來客家國語。

陳阿姨是客家人，老公去世大約一年多了，留下一大堆田產、房地。重點是：老公去世前沒有立遺囑！

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陳阿姨從包包裡，拿出一張蓋有地檢署紅色大印的刑事傳票，對我說：「戴律師，我那四個小孩，竟然聯手起來告我侵占，你看，這是我的刑事傳票！」

「你知道嗎，我要辦頭家（老公的意思）的喪事，才領出他的銀行存款，這樣哪裡有侵占，侵占個鬼勒。」

「最讓我痛心的是，我頭家留下來這些土地、房屋，都是我和他一起努力打拼，才留下來的。這幾個小鬼（指四個小孩）要和我爭遺產？要不要想想他們四個小時候，到底是誰給他們把屎把尿的……。」

在律師工作數十年的生涯當中，我看到客戶怨氣最深的一種，就是遺產糾紛（沒有之一）。骨肉至親的兄弟姐妹之間，搶起遺產來，刀刀見血，絕不手軟。常常是如果家裡很貧窮，和樂融融；但若家中富貴，搶遺產搶的你死我活。

在律師工作數十年的生涯當中，我看到客戶怨氣最深的一種，就是遺產糾紛（沒有之一）。骨肉至親的兄弟姐妹之間，搶起遺產來，刀刀見血，絕不手軟。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

遺產分割是這樣，如果繼承人們間談得攏，願意簽署遺產分割協議書，怎麼分都不會有問題。如果遺產分割談不攏呢？那就只能打官司了（遺產分割訴訟）。遺產分割訴訟會長什麼樣子，讓我們接著看下去！

誰是繼承人？

繼承的順序，分別是：

（１）直系血親卑親屬。

（２）父母。

（３）兄弟姐妹。

（４）祖父母。

這邊有個重要的觀念，就是要同個順位都沒有繼承人，才會輪到下個順位的人繼承。例如沒有子女（第一順位的直系血親卑親屬），才會輪到第二順位的父母繼承；沒有父母，才會輪到第三順位繼承人兄弟姐妹繼承，以此類推。

很多人誤會，以為配偶的應繼分都是和其他繼承人「平均分配」，這是一個很大的誤區。按照民法第1144條的規定，配偶的應繼分會隨著「和誰一起繼承」而不同。



如果配偶是和第1順位繼承人直系血親卑親屬一起繼承遺產，的確是平均分配沒錯。但如果配偶和第2順位繼承人、第3順位繼承人一起繼承遺產，配偶的應繼分都是2分之1；如果是第4順位繼承人祖父母，配偶的應繼分則是3分之2。

那麼如果像故事裡面的陳阿姨呢？因為陳阿姨和她的四個小孩一起繼承，所以應繼分是平均分配，應繼分是5分之1。



【配偶的應繼分圖示】

在世的配偶先分一半嗎？

坊間常常有個常見的說法，就是配偶往生的時候，在世的配偶可以「先分一半」。但我會說，這樣的說法其實很不精確（詳請可另看筆者所拍攝影片）。

因為當配偶往生時，其留下的財產中，可能有一部分是基於在世配偶的貢獻，所以應先透過分配，把貢獻還給在世的配偶，剩下的部分才能算是遺產。因此，配偶往生的時候，在世的配偶可以先立即主張剩餘財產分配請求權─但請求的對象限於「婚後財產」，也不能對過去所「繼承」或「無償取得」的財產來主張。

而在2020年底，針對在世配偶的剩餘財產分配請求權，有新的修法，重點主要有二：

夫妻一方，如果對婚姻生活沒有貢獻，導致分配顯失公平的話，法院可以調整或免除分配：

舉個極端的例子，結婚之後，老公離家出走20年不曾聞問，三個小孩由媽媽獨力撫養長大，等到媽媽往生，離家出走20年的老公突然出現，主張「要先分一半」，這個時候子女可以主張老公對婚姻生活沒有貢獻，交由法院審酌判斷，可否免除老公的剩餘財產分配請求權。

夫妻一方，如果對婚姻生活沒有貢獻，導致分配顯失公平的話，法院可以調整或免除分配。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

增列審酌生存配偶，減少分配或不能分的判斷標準，分別是：

a.家事勞動

b.子女照顧養育

c.對家庭付出之整體協力狀況

d.共同生活及分居時間之久暫

e.婚後財產取得時間

f.雙方之經濟能力等因素

談不攏，法院見

在按照前述的步驟，決定誰是繼承人是誰，並計算應繼分以後，剩下就是要怎麼分錢的問題了。看起來好像很簡單，但如果可以談得攏，誰想進法院呢，不是嗎？而且每次去出庭，對於兄弟姐妹間，都是一次互相砍殺。

實務上，遺產分割訴訟裡，往往不可能只有銀行存款一項而已，一般都會留有不動產（房子、土地）、股票、有時候還有金條、名車。要注意，在遺產分割訴訟中，「不能」夠主張只分割部分的遺產，必須將全部的遺產，都列入要求法院分割的對象。

在提起分割遺產訴訟之前，如果是不動產，必須要先做繼承登記才能打遺產分割訴訟。這是因為我國採登記處分主義，一定經過登記，才能處分不動產；但潛台詞其實是要同時引導人民先行繳納遺產稅，讓大家先繳稅才能登記。最後不管要繳稅或免稅，都需要取得完稅或免稅證明，才能夠分割遺產。另外請注意，遺產登記要在繼承人死亡後6個月內辦完（可延長一次），不然會有罰款。

除了繳完遺產稅、辦完繼承登記，要打遺產分割訴訟前，要繳納裁判費用（裁判費用計算可看這）。裁判費用，就是給法院的規費，差不多是請求金額的1.1％。例如：聲請人起訴的應繼分標的是1000萬元，要給法院的費用差不多是11萬元（1000萬×1.1%＝11萬）。

而在打官司的過程當中，原告、被告的律師都會使出渾身解數，大亂鬥一場，讓自己的客戶不但分得多、也分得好。俗稱談錢傷感情，這是真的。常看到繼承人們進法院打官司，打完官司之後雖然遺產分完了，但是兄弟姐妹的感情也散了。

老人家總是說，要多生幾個小孩，才可以互相陪伴。但我只看到多生幾個小孩，後來搶遺產時，刀刀見骨，絕不手軟。小孩告爸媽的，有。兄弟姐妹互相亂告的，也有。留太多遺產給小孩，我想往往是不幸，而不是幸福。

老人家總是說，要多生幾個小孩，才可以互相陪伴。但我只看到多生幾個小孩，後來搶遺產時，刀刀見骨，絕不手軟。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

父母親給小孩最大的禮物，應該是受到良好的教育，以及優良的品格，絕不是留下一大堆金銀財寶。

至於前面穿著大紅衣服的陳阿姨呢？她後來順利主張剩餘財產分配請求權，也拿到她的應繼分。四個小孩則也用金錢個別分配所應得的部分。至於她被告侵占的問題，也因畢竟把錢拿去處理喪葬事宜，最後也取得不起訴處分而落幕。

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