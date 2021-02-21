自由開講》國民黨引進中國疫苗的盤算

陳啟濃

國民黨這次對武漢肺炎的疫苗特別用心，百般希望引進中國疫苗，除了配合中共的大外宣，其實也暗藏不為人知的政治動機。

國民黨這次對武漢肺炎的疫苗特別用心，百般希望引進中國疫苗，除了配合中共的大外宣，其實也暗藏不為人知的政治動機。（資料照）

1. 讓政府陷於兩難，裡外不是人：中共為了爭取台灣民心，表現出關心台灣人健康的企圖，只要台灣開口，那怕中國人疫苗不夠打，也一定要配合國民黨的要求生出疫苗來給台灣。單單這樣的情境，就讓政府難堪，不放心用中國疫苗，又要忍受國民黨的冷嘲熱諷，可能連「不顧國人健康」的說法都會出來，更何況「更長久的鎖國」的造謠，也能說成是在間接阻止台灣人出國這件事。

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2. 混亂成功防疫的視聽，造成防疫工作的內耗：台灣目前最重要的還是阻斷境外進來的感染源，國人只要配合做好個人衛生防護，感染武漢肺炎的情況幾乎是零。這完全可以說國民黨見不得台灣的防疫做得這麼好，藉著疫苗問題存心來亂的。就好像萊豬的議題，也讓衛福部疲於應付。只要讓國人分散注意力，造成流行的話題，政府一定要面對、要因應。只要達到讓政府與人民離心離德這樣的目的，造成防治病毒該有的團結力量產生渙散。

3. 累積政黨與個人政治資源，藉機製造話題提高聲量：馬英九是前總統，提倡進口中國疫苗，是他「化獨漸統」的背後動機。至於趙少康這個過氣的政治人物，他當然也知道重回政壇的起手勢再用了27年前的老梗「拯救中華民國」，已經無法滿足人民的需要。所以趙少康也是刻意提到中國疫苗不該禁止，不能成為政治因素這件事。年輕人可能不認識趙少康，可是年輕人特別喜歡出國，聽到疫苗一定會多多關心。只要造成焦點，吸引注意，馬英九和趙少康的動機就自然達成了。

（教育人員南投縣民）

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