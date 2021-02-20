林濁水觀點》非替中國公司爭台灣疫苗代理權不可，太瘋狂了！

當今之世，疫苗成了國安問題後，台灣挺上海復星人士，不妨查查看，有哪一個國家會同意自己疫苗進口的總代理權掌握在敵對國家的公司手裡的。再加上幾十年來兩岸在防疫事宜上的劇烈衝突，中國公司若擁有疫苗出口台灣代理權，台灣難道不會強烈反彈，上海復星今天真的很意外嗎？如果早在意料之中，卻還強求，不在乎生意好不好做，這只是偷雞摸狗？還是借勢要強取豪奪？

林濁水

真奇怪，為什麼有人要那麼努力替上海復星助勢？一直到BNT都聲明願意提供疫苗給台灣了，還指責衞福部偷雞摸狗？

他們認為既然德國BNT公司已經給了上海復星陸台港澳的總代理權，台灣就不應自己去找輝瑞買。

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他們說，商場普遍有大中華區的做法，上海復星便是在商言商依據這個規矩賺錢，台灣衛福部怎麼可以把問題政治化去搞破壞？

「政治化」是「壞行為」已經被約定俗成了，因此衛福一直不正面回應，但是看在民眾眼裡，認為衞福部買疫苗沒有政治考量的，肯定很少。問題是目前全世界國家都把防疫、買賣疫苗當做重大國安問題，難道國安問題不就是政治問題？豈不是反而更是政治問題中的政治問題？那麼，當全世界都把買賣疫苗當國安問題，為什麼只有台灣不可以？

何況，中國公開訂下兩岸經貿要符合以經促統的目標已經二、三十年了，難道「以經促統」不是政治考量，只是在商言商，是純真的經濟？或是雖然以經促統是基本原則，但是遇到防疫、疫苗中國便基於人道主義馬上列為例外？豈不是由防疫涉及到人命關天，天大地大，所以更加的運用來「以疫謀統」？中國這樣做，從早期的禽流感、SARS到這次武漢肺炎有那一次例外？

中國藉著控制WHO之便，自封WHO對台灣的防疫協助他有總代理權，幾十年來讓台灣真是痛苦不堪，現在遇到疫苗買賣成為各國國安問題時，台灣若連買疫苗都要經由中國公司總代理，否則便是不該做的偷雞摸狗，台灣老百姓不會寢食難安？尤其是台灣若這一次硬是被迫接受得由中國公司總代理，那麼一旦形成未來依循的前例，不是更令人不寒而慄？

全世界國家都把防疫、買賣疫苗當做重大國安問題，難道國安問題不就是政治問題？當全世界都把買賣疫苗當國安問題，為什麼只有台灣不可以？（REUTERS）

無論如何，當今之世，疫苗成了國安問題後，台灣挺上海復星人士，不妨查查看，有哪一個國家會同意自己疫苗進口的總代理權掌握在敵對國家的公司手裡的。這一點不必懷疑，上海復星比誰都清楚，因為這是它的專業。這樣，再加上幾十年來兩岸在防疫事宜上的劇烈衝突，中國公司若擁有疫苗出口台灣代理權，台灣難道不會強烈反彈，上海復星今天真的很意外嗎？如果早在意料之中，卻還強求，不在乎生意好不好做，這只是偷雞摸狗？還是借勢要強取豪奪？

認為做國際生意的大公司只知在商言商，是政治白痴的人，肯定才是白痴。事實上國際大公司做境外生意，有哪個公司不對地緣政治風險做仔細評估的？否則，假如有只能在商言商的鐵律，那麼張忠謀說台積電成了國際地緣政治玩家的兵家必爭之地，豈不突兀；而後來台積電硬是不賣晶片給華為豈不更是壞了規矩的行為，應該加以導正？

中國是重要經濟體中，既採取最強度國家資本主義政策，以致於惡名昭彰，又是公開主張對台灣「以經促統」的國家。這樣，在這個國安爭議上替上海復星辯護，是基於上海復星既是中國漫天漫海的國家資本主義中一個唯一被中南海特許例外，不屬於國家資本主義控制的大企業？同時還是中國「以經促統」政策中唯一特許的例外？

再說，一般國際大公司，做生意雖然沒有不評估政治風險的，但是公司本身不但不一定有政治立場，甚至還刻意和政治保持距離的確還是常態；但是上海復星的老闆是這樣的人嗎？注意，上海復星老闆是中國全國政協委員，而政協正是中共統戰部的頂頭上司。一個不喜歡政治，只幼稚地強調在商言商的人會去當全國政協委員？當了政協委員，可以不顧中國的統戰政策？

上海復星老闆郭廣昌是中國全國政協委員，而政協正是中共統戰部的頂頭上司。一個不喜歡政治，只幼稚地強調在商言商的人會去當全國政協委員？當了政協委員，可以不顧中國的統戰政策？（Bloomberg）

替中國上海復星抱不平的還有一個說法，強調商業上不是有大中華總代理的概念嗎？這樣，台灣的進口由他代理不是挺自然？

且慢，所有的商品都採取大中華的經營方式嗎？舉例來說，例如軍火買賣會有兩岸總代理公司？那不是很可笑嗎？由於軍火買賣攸關國安生死，太敏感了，任何公司都知道這樣經營軍火生意行不通。這清楚地說明了，各種商品敏感性天差地別，不應該一概而論，而疫苗的進口正是攸關人民生死的超高國安敏感事務。

在友好國家間爾虞我詐都成常態之下，有哪一個國家會發生把這麽攸關生命安全的疫苗的代理權交在有敵意國家？美國？中國？德國？英國？俄羅斯......？全世界找得到一個嗎？一國國民會逼迫自已的政府這樣做的，就已經夠瘋狂了，何況在WHO承認在協助台灣防疫時中國擁有台灣的「總代理權」，以致於從早期的禽流感、SARS到這次武漢肺炎台灣都處理得苦不堪言，這些痛苦的記憶是令台灣人民那麼印象深刻。

無論如何，台灣的作為只不過是對中共一貫的不顧人道的政化作風採取自衞行為而已，遭遇了那麽多，那麼強烈的傷害後，在政治上自我防衛一下不可以嗎？不料，現在在台灣居然會有人認為不可以，台灣要用的疫苗由中國全國政協委員經營的公司總代理是合理的，台灣不應該自己跑到BNT去搶人家的生意。一旦陳時中不聽話，還非把他釘得滿頭包不可，夠瘋狂的了。無論如何，不要再荒唐下去了！

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