神楽坂週記》假如任天堂不存在：娛樂巨人的失敗史

假如本文所提到的這些現在看來十分奇妙的發展，有任何一樣獲得了絕大成功的話，也許我們今天就少了很多東西可以玩——但可能有任天堂泡麵吃、有任天堂嬰兒車可以推、有任天堂呼拉圈可以搖、有任天堂影印機可以印⋯⋯。

神楽坂雯麗

自從有了電視遊樂器之後，「主機大戰」也就隨之而生。不僅是商場上的良性或惡性競爭，在媒體或網路上、各家主機、平台或遊戲品牌的支持者之間，層次有高有低的口水戰也從未休止過。

假想一下：假如任天堂不存在——或是最低限度，沒有進入電子遊戲產業——這個平行世界會有什麼樣的光景呢？

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任天堂早年創業時期的店面，當時的任天堂以生產紙牌賭具起家，這些業務也延續至今。（網路）

首先，應該不會有Nintendo Switch或《Pokémon Go》可玩。在當今家用主機市場爭天下的，可能是SONY、微軟和主打歷史悠久的湯川專務形象廣告，推出「Dreamcast 3」正面迎戰的SEGA。

麥當勞的兒童餐贈品不會有敲磚塊扔火球的瑪利歐了；台灣的大人們不會把「任天堂」等同於所有的電視遊樂器；沒有紅白機，八〇年代的台灣電子廠商可能會繼續生產「強棒」、「賓果」或「冒險家」之類的ATARI 2600相容機，或是一窩蜂地複製「阿羅士」—SEGA SG-1000八位元主機，以致於今日在淘寶或路邊攤，都能買到它的山寨版。

以上雖然看來很荒謬，很不嚴謹，但其實我們離那條世界線並沒有想像中遠。

任天堂的「多角化」經營

1964年左右，由於任天堂向迪士尼購買授權，生產的「迪士尼撲克牌」相當暢銷，當山內社長意氣風發地參訪美國紙牌業界時，卻發現美國市佔率第一的「美國遊戲牌公司」（The U.S. Playing Card Company），其規模依舊非常小。因此，任天堂需要多角化經營—山內看到，即使以撲克牌等遊具在世界最大的美國市場達到市佔率第一名，也只能撐起一間寒酸的辦公室而已。

還以紙牌為主要業務時期的任天堂在報紙上刊登的廣告。（網路）

山內社長回到日本，立刻著手規劃任天堂的多角化經營方向。雖然事隔近六十年後看起來，也真的是太「多角」了一點。

【即席食品】

速食飯（インスタントライス）

只要沖泡開水蓋上，等個三分鐘就能吃到的「任天堂速食飯」。任天堂為此投資了相當的金額成立子公司「三近食品」，並且資助大學進行研究。最後「任天堂速食飯」雖然開發完成並上市，但是據說成品像滾熟的漿糊一樣，非常難吃。

三近食品刊登的「速食飯」廣告。（圖片來源：beforemario.com）

大力水手拉麵（ポパイラーメン）

同樣以三近食品名義發售的產品。毫無反應，就是包印了大力水手卜派的角色商品泡麵，至於是不是菠菜口味就不那麼重要。事實上，從後來的社會發展來看，「即席速食食品」這個大方向並沒有錯，但是做為食品，成敗的關鍵畢竟還是好不好吃；任天堂的產品顯然並不好吃。

近年國外遊戲文史研究者發掘的「大力水手泡麵香鬆組」，泡麵本體雖已不存，但抽獎獎品「卜派撲克牌」與中獎通知依然保存完好。（圖片來源：beforemario.com）

迪士尼香鬆（ディズニーフリッカー）

任天堂版三島香鬆。包裝上有彼得潘、唐老鴨等知名迪士尼卡通人物，口味則是海苔與鮪魚肉鬆。之所以印上這些角色，是利用任天堂早年向迪士尼購得的授權，大概只能看成是「迪士尼撲克牌」的衍生商品。附帶一提，看似俏皮的「フリッカー」其實正是由「ふりかけ」（香鬆）衍生而來的名字。

「彼得潘海苔香鬆」包裝袋。（網路）

【投資經營】

鑽石計程車行（ダイヤタクシー）

任天堂投資的「鑽石計程車行」成立於1960年10月17日，車行商標是一顆顯眼的紅色鑽石。有一說是因為山內社長後來厭煩於與旗下的計程車司機進行種種勞務交涉，最後乾脆作罷，將車行出售給名古屋鐵道公司。這家計程車公司今日仍在營運，只是跟任天堂已經毫無關聯。

愛情賓館

任天堂經營過愛情賓館這件事，算是較為有名的業界八卦故事，也曾經出現在多本書籍敘述中；但由於無法查到這家賓館具體的名稱與地點，近年一般認為可能只是沒有根據的謠言。不過以任天堂和山內社長的行事風格而言，就算真的經營愛情賓館，也不太可能留下會被輕易查到的線索吧。

光線槍射擊場（レーザークレー射撃場システム）

在進入電子玩具領域後，任天堂第一項成功的商品是「光線槍」。基於這項成功，任天堂進一步開發了供大型遊樂場營業用的雷射打靶遊樂系統，並且計畫利用因保齡球運動衰退，而空置日本各地的保齡球場館，試圖在一九七〇年代初推廣到全國各地。但在一切發展看似順利時，日本卻突然遭遇石油危機，任天堂也因而背上大筆債務。

當時以閒置保齡球場館改裝的雷射飛靶射擊場營業情形。（網路）

【傳統玩具】

任天堂積木（N&Bブロック）

1968年，任天堂仿效樂高積木，推出了自家品牌的「任天堂積木」（N&B Block）。但是銷量十分之差，也就不了了之。

任天堂積木包裝盒。（網路）

任天堂呼拉圈

當發現呼拉圈成為熱門商品之後，1969年任天堂推出了「可以兩人同時一起玩」的「劃時代」呼拉圈。可能是真的太過於劃時代了，也馬上就被時代給遺忘。

任天堂遙控車

只能左轉的簡易廉價玩具遙控車。和上面提到的各種失敗產品比起來，雖然（銷售量）不那麼糟糕，但也很難說是在商業上獲得成功的產品。

【日用品】

簽字筆

除了簽字筆之外，任天堂也曾經嘗試生產筆記本、各種文具產品，但最後和食品、玩具一樣，都因為缺乏相關的Know-How而功敗垂成。

嬰兒車（ママベリカ）

任天堂推出的嬰兒車名為「Mamaberica」，購買時還附贈10萬日圓的交通事故險。但由於陽極鋁合金加工的技術不足，導致結構脆弱，車架一撞就斷，發售後不久就慘遭大量退貨。

任天堂嬰兒車「Mamaberica」的廣告傳單。（網路）

影印機（コピラス）

1971年，任天堂發售了「COPILAS家用影印機」。雖然跟全錄之類的專業事務機大廠產品相比，功能十分陽春，但是因為便宜的緣故，也賣出了近十萬台。然而就跟嬰兒車一樣，由於功能上有所缺陷，依然逃不過大量退貨的結局。

任天堂的「COPILAS家用影印機」。（圖片來源：beforemario.com）

遙控吸塵器（チリトリー）

1979年，已經踏入了電玩市場的任天堂，依然推出了一款帶有玩具感的家用品：無線遙控小型吸塵器「チリトリー」。它圓潤的外觀相當可愛，甚至還附上了大眼睛貼紙，讓使用者可以在玩樂中打掃家庭；但由於這部迷你遙控吸塵器移動速度太慢，吸塵能力也相當貧弱，因此與其說是吸塵器，不如說是附有吸塵器的緩慢遙控車。這項產品當然也是很快被世人所遺忘。

無線遙控小型吸塵器「チリトリー」，似乎並沒有人認為它是掃地機器人的始祖。（網路）

回歸娛樂本業

在影印機與嬰兒車的失敗之後，山內社長終於覺悟到：以當時任天堂的能力，要投入各種陌生業界，並不是一件容易的事情，更別說因為這些失敗還多欠了一屁股債。無論是食品、日用品、事務用品，乃至於傳統玩具，都有它必須的Know-How，而任天堂並無法在這些領域勝過早已立足的資深廠商。

因而，任天堂重新回到娛樂業的本質上，雖然經歷了光線槍射擊場的失敗，但最後在七〇年代末趕上大型電玩與家用電玩頭班車，並以Game & Watch獲得成功，最後更透過紅白機確立了至今為止的家用遊樂器市場。

假如本文所提到的這些現在看來十分奇妙的發展，有任何一樣獲得了絕大成功的話，也許我們今天就少了很多東西可以玩—但可能有任天堂泡麵吃、有任天堂嬰兒車可以推、有任天堂呼拉圈可以搖、有任天堂影印機可以印⋯⋯。

身為一位家用主機玩家，只能抱著感謝的心情看著這份失敗列表了。

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