自由開講》盡速以燃氣取代燃煤機組 盧市府勿擁抱政治棄市民健康於不顧

趙瑋方

日前媒體報導指出中火發電已是10年來的新低，根據統計台中電廠各年發電量與中部地區總用電量，台中電廠在前市長胡志強任內的2012年發電外送比例最高，「中電外送」幅度達22.7%，2013年及2014年也接近20%。2015年前市長林佳龍上任後，為多管齊下進行空污管制，首創訂定《管制生煤自治條例》，嚴管台中電廠污染排放，在2017年底刪減生煤許可量500萬噸，幅度24%，相當於減少2個燃煤機組發電。不過在盧秀燕市府上任後，為治理空污將炮火對準中火猛攻，卻又一再矛盾地阻擋高污染的燃煤機組更新成低污染的燃氣機組，延宕能源轉型的時程，錯失空氣品質大躍進的契機，枉顧市民的健康與用電安全。

中火配合降低汙染源推出友善降載、環保停機與擴大自主減煤等措施，發電度數大幅下滑，前市長林佳龍任內為使台中電廠必須減少每月用煤量，當時不但斷絕台中電廠火力全開的可能性，降低對中部地區污染，同時推動固定、移動、逸散等三大汙染源86項防制措施，不僅於2018年落實了用電在地化「中電中用」的環境正義目標，並且使台中市空氣品質PM2.5年均值降至18.8微克，創下當時歷年最佳的紀錄。

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盧秀燕市府上任後，為治理空污將炮火對準中火猛攻，卻又一再矛盾地阻擋高污染的燃煤機組更新成低污染的燃氣機組，延宕能源轉型的時程，錯失空氣品質大躍進的契機，枉顧市民的健康與用電安全。（資料照）

根據統計，中火去年發電量279.2億度，為近10年新低，但台中市去年售電（用電）量高達327.01億度，近48億度電力缺口來自外援。至目前為止，台中市也已是連2年的用電都必須依靠外援，加上中央支持2023年台中電廠2個燃氣機組將商轉，相當於4個燃煤機組發電，包含綠電，當時預期2023年總共會有7部燃煤機組達成低污染能源轉換，兼顧空氣品質改善，維護環境永續發展與能源用電安全。

專家指出，站在國安、能源安全的角度，燃煤有必要不拆機做為備用，反觀盧秀燕市府口口聲聲要治理空污，卻一再以非理性政治操作卡關，矛盾地阻擋高污染的燃煤機組更新成低污染的燃氣機組，更是延宕了能源轉型的時程，錯失空氣品質大躍進的契機。

盧市府要用電又要減煤，卻阻擋低汙染的燃氣機組上線、也是阻擋了民生用電與產業發展，過去在選舉操作時將空汙議題的「歷史共業」硬往非理性的政治方向操作，如今謊言遭戳破卻仍選擇將錯就錯，這種執政手段不只會讓人看破手腳，更是棄市民健康不顧。

（作者為台中市民，環工從業人員）

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