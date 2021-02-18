自由開講》國內施打疫苗的政治角力即將開始

鄭明德

全球疫情何時落幕，變數仍多，還沒有人能準確預測。大國／小國、富國／窮國搶疫苗的角力已進行多時，現實主義的國際政治原理赤裸裸展現在世人眼前。

台灣中央政府已確認購得疫苗，疫苗種類、數量及成效都值得關注。有志於2022年及2024年選舉的政治人物，瞄準疫苗施打為後續的拚搏議題。具醫療公衛背景的政治人物較有操作該議題的想法與能力，其中賴清德副總統，因目前職務毫無發揮的空間；而柯文哲市長因首都職務，將會視第一線施打疫苗的成效為自己加持。他的準備早已進行一段時間；等疫苗開始施打，國內相關的政治角力將立即開始。

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施打疫苗是政治大工程，涉及施打日期、年齡、順序、場所、相關資訊揭露及刷何種身分證件等，非常複雜，也必須細心處置。（EPA）

中央政府購得疫苗，還是得靠各地方政府開打。這舞台特別屬於六都及縣市首長。柯文哲出身台大名醫，位於北市戰略位置，瞄準接續兩次大選，絕對將施打疫苗的能量發揮到極大值。等北市一開打疫苗，這能量將直接衝擊中央負責的部長陳時中，兩人不同調的局面恐難以避免，北市府與中央政府在防疫節奏上可能出現對抗的局面。

施打疫苗是政治大工程，涉及施打日期、年齡、順序、場所、相關資訊揭露及刷何種身分證件等，非常複雜，也必須細心處置。柯文哲市長若對此用力演出，對中央政府進行多時的防疫工作，肯定是難以承受的政治風險。真誠建議，行政院長蘇貞昌可以行政院的院會或其他會議，作為全面施打疫苗的協調平台，以避免後續可能產生的諸多政治問題。

春節期間，柯文哲市長已在媒體就施打疫苗發言，這種「政治超前部署」，讓人感到不安，中央政府宜快速因應。

（作者為臺北城市科技大學企管系教授）

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