胡，怎麼說》習大大與藍7個小矮人

胡文輝

國民黨黨魁之爭，有意參選者一下子冒出7個，包括趙少康、江啟臣、朱立倫、韓國瑜、洪秀柱、連勝文、周錫瑋。趙少康形容為「戰國7雄」，但是，他們全都信奉「一個中國」，都主張親中路線，在一中鳥籠的條框之內，他們不過是爭著侍候習大大的「7個小矮人」！

7個小矮人不嫌多，還有可能出現第8、第9個...小矮人，其實，再多幾個又如何，全都親中舔共，還不是同一個中國模子做出來的小矮人。

請繼續往下閱讀...

7小矮人們彼此爭呀、搶呀、算計呀，合縱連橫、搞結盟、拚同框，有的搶先宣布參選、有的早就在活動卻遲遲不敢宣布、有的不競卻在選、有的由他人宣布卻擺出沒規劃狀...，但個個都希望壓下同志、拿下黨魁寶座。

不管有多少人有意競選國民黨黨魁，他們全都信奉「一個中國」，都主張親中路線，在一中鳥籠的條框之內，不過是爭著侍候習大大的「Ｎ個小矮人」！（本報資料照）

黨魁有什麼好處呢？為何7個小矮人你爭我奪？

第1個他們認為值得爭的點，就是取得代表國民黨去中國進行國、共會談，過去有連胡會（連戰、胡錦濤）、馬習會（馬英九、習近平）前例，未來誰搶下黨魁，誰就是「?習會」的那個「?」，如趙習、韓習、朱習、江習....會。 其實，連胡會、馬習會的下場，至少有三點他們都不願正視，一是連胡會、馬習會搞出所謂「共識」，在台灣都被大多數民意否定，甚至被強烈質疑根本矮化台灣、有賣台之嫌。

二是肖想藉此得到諾貝爾和平獎，其中以馬英九尤甚，根本就如癩蛤蟆想吃天鵝肉！但是，爭黨魁的後繼小矮人們卻仍在作夢，競唱台灣人看來根本是「降書」的和平協議調，希望取悅習大大，獲得青眼加持。

三是什麼碗糕稱連胡會、馬習會？連、馬的姓擺前頭，就自以為很大、至少平起平坐嗎？其實，在胡、習以及中共政權那幫人的眼中，胡、習都高高在上、大大在前，為了利用連、馬促統，才賞見他們。現在國民黨在台灣只能盼演扯後腿的角色，習大大不想理他們了，大約只會派中共第4號頭目汪洋出面傳旨而已。

第2個他們認為值得爭取黨魁的點，就是可掌握黨機器，主導2022年市縣長及議員選舉的提名權，趁勢收編各地地方派系勢力，再建立選舉戰功，進而做為自己提名自己、問鼎2024年總統寶座的本錢。如果能選上總統，中共那邊自然會另眼相看。

從以上解析即可發現，他們哪算什麼戰國7雄？個個都拋不開一個中國夢、從反共180度大轉彎變親中、進而舔共，愈陷愈深、不能自拔，還要把台灣拉下中共一黨專政的無底黑洞中，再怎麼看他們都只是繞著習大大諂媚爭寵的7個小矮人吧了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法