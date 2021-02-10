胡，怎麼說》親共的偽「蔣總統」、國民黨「民革」化

趙少康（見圖）說從小立志要當「蔣總統」，這是國民黨威權統治為獨裁者造神、洗腦下的荒謬產物、殘存下來的一個老笑話。 （資料照，記者劉信德攝）



趙少康說從小立志要當「蔣總統」，這是國民黨威權統治為獨裁者造神、洗腦下的荒謬產物、殘存下來的一個老笑話，不過，「蔣總統」堅決反共，親共的就是一個偽「蔣總統」！

偽「蔣總統」當然不是「蔣總統」，趙少康現今想競選的當然不是「蔣總統」而是「總統」！

「蔣總統」有真、偽，真、偽的最大分別就是反共、親共，從趙少康一路走來及最近大談的競選政見，主張兩岸議題是上位指導計劃、兩岸和平、台灣「一分軍事、九分政治」等等，他不只不反共，根本就是親共。

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昨天，他還向中共總書記習近平拜年說:「喊一聲兄弟，保百歲平安」，這是呼應中共統戰詞句「兩岸一家親」的進化版、更是噁心版。

以上種種，可以看出趙少康曾立志要當的「蔣總統」，在心目中早已質變了，由反共的真「蔣總統」、變成親共的偽「蔣總統」。時代在變、環境在變、潮流在變，此一時也、彼一時也，今昔相比，歷史真的很會諷刺人！

趙少康前兩天還向中共總書記習近平拜年，聲稱「喊一聲兄弟，保百歲平安」，這是呼應中共統戰詞句「兩岸一家親」的進化版、更是噁心版。（美聯社資料照）

還有，隨著趙韓結盟，帶著國民黨的兩岸政策更一面倒向親中，兩岸和平協議議論又起，其實，從國民黨被中共藉著和平不但耍的團團轉、簡直敗黨亡國，當年的兩個「蔣總統」都深以為戒，現在的不肖黨徒子孫，卻又在呼應國共一家親、兄弟情。

這裡只舉幾個跟中共談和平、簽協議的下場:

1945年的國共雙十協定，簽了之後，中共背後就展開武裝鬥爭、軍事叛亂，準備打下江山。

1949年，蔣介石下野、李宗仁代總統，那時中共軍隊已佔優勢，國民黨派張治中、邵力子等去和毛澤東談判，中共交給他們一紙「和平協定」，根本等於無條件投降，當時國民黨南京政府的行政院長何應欽請示蔣介石後，堅決拒絕，而國民黨的談判代表張治中、邵力子等，談著就投共去了。



1951年，西藏和中共簽了17點和平協議，中共保證60年不變，但是共軍隨即開入佔領西藏，馬上變臉，露出猙獰面目，撕毀和平協議，到1959年，達賴喇嘛不得不出走流亡到印度，中共對西藏人民長年展開滅絕式鎮壓。



香港1997年從英國交給中國之後，從漸變到速變，在最近兩年裡，中共一黨專政的黑手完全露出、完全宰制，自由、民主、人權被中共下旨頒下一紙國安惡法消滅殆盡！。（資料照，記者羅沛德攝）



最近的例子就是香港，1997年從英國交給中國之後，從漸變到速變，在最近兩年裡，中共一黨專政的黑手完全露出、完全宰制，所謂50年不變只是騙語謊言，自由、民主、人權被中共下旨頒下一紙國安惡法消滅殆盡！

其實，中國國民黨在1948年左右，就有一批左傾、親共的黨員，組成「中國國民黨革命委員會」，和中共共舞唱和平調，專扯老蔣的後腿，這個黨、這些人在中共打下江山、統治中國後，成為中共的尾巴政黨之一，簡稱「民革」。

現在，趙少康信奉一個中國，唱著和平歌、配著「經濟靠中國」的從經濟統和走向政治統一老調、明明是條死路，中國國民黨卻被他及韓國瑜、韓粉牽著鼻子走，無言的結局就是「民革」化，只能為一黨專政的中共政權「搖尾巴」。

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